Levica na kongresu o prihodnosti dela, okolja in demokracije

Četrti redni kongres Levice bo potekal v Kosovelovem domu v Sežani. Zaradi epidemioloških omejitev bo deloma potekal prek spletnih kanalov Levice.

Kongresni nagovor bo imel koordinator stranke Mesec, udeležence kongresa pa bodo nagovorili še namestnica koordinatorja Violeta Tomić, koordinator programske konference Sašo Slaček Brlek in koordinator okoljske programske skupine Luka Omladič.

Na kongresu bodo poskušali odpreti teme, ki se jih trenutno v političnem prostoru ne da, je v torkovi izjavi napovedal Mesec. V političnem prostoru se namreč po njegovih besedah na žalost ukvarjajo samo še z reševanjem krize, ki jo je povzročila aktualna vlada. Naštel je krizo demokracije, "obešenega" parlamenta, medijev in institucij.

Danes bodo začeli volitve neposredno voljenega 25-članskega sveta stranke ter članov in članic strankinih komisij in odborov. Volitve bodo potekale na daljavo in bodo potrjene v sedmih dneh z možnostjo podaljšanja za dodatnih sedem dni, če kvorum ne bi bil izpolnjen. Rezultate volitev bo na podlagi poročila volilne komisije razglasil svet stranke, so pojasnili v Levici. Svet stranke bo nato izvolil izvršni odbor in koordinatorja ter namestnika koordinatorja stranke. Mesec je napovedal, da bo še enkrat kandidiral za koordinatorja, druge morebitne kandidature pa še niso znane.