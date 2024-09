Macron se je združil z Le Pen? 'Samo zato, da ne bi oblasti prevzeli zmagovalci'

OGLAS

Emmanuel Macron FOTO: AP icon-expand

"Ko je Macron pred leti slavil na francoskih volitvah z ogromno večino, so ga slavili kot čudežnega dečka liberalizma, ki bo rešil Evropo pred skrajno desnico. Danes izroča realno politično moč v roke taiste desnice pod vodstvom Marine le Pen. Samo zato, da ne bi oblasti prevzeli zmagovalci nedavnih volitev, leva koalicija in Jean-Luc Mélenchon," menijo v Levici. In nadaljujejo: "Parlament je razdeljen okvirno na tretjine med levico, desnico in "sredino". Edini razlog, zakaj je Macronova stranka še tako relevanten faktor, je dejstvo, da je leva koalicija v drugem krogu volitev umikala svoje slabše uvrščene kandidate, da ne bi razbijala glasov proti desnici. Macronova stranka tega ni počela v enaki meri, ampak je govorila o "dveh skrajnostih", strankah Mélenchona in Le Pen. Z enako argumentacijo se predsednik Macron zdaj požvižga na voljo ljudstva in zavrača to, da bi predal mandat za oblikovanje vlade levici. Raje hoče imeti manjšinsko vlado, ki bo odvisna od dobre volje Marine le Pen." Po njihovem ima Francija "resnično ima dve skrajnosti": "To sta islamofobija in desni populizem Marine le Pen ter popolnoma enaka islamofobija, hkrati pa napadi na delavce, sindikate, upokojence in revnejše podeželsko prebivalstvo, ki jih vodi Macron, vse odkar je na oblasti."

Macron je sicer za premierja imenoval starega političnega mačka Michela Barnierja, 73-letnega vplivnega člana desnih Republikancev, ki se je že tudi sestal s predstavniki strank in tako začel zahteven proces oblikovanja nove vlade. Po njegovih prvih ocenah pogajanja potekajo - dobro. Nekdanji zunanji minister in glavni pogajalec EU za brexit, ki je bil v dolgi karieri tudi že tudi kmetijski in okoljski minister ter evropski komisar, sicer še ni bil povsem jasen glede tega, s katerimi strankami želi oblikovati vlado in ali bo ta imela zadostno podporo. Levica, ki je z enotnim zavezništvom, osvojila najboljši izid, je bila v odzivu na njegovo imenovanje kritična. Skrajna desnica se bo o podpori še odločila, bi pa naj predstavljala jeziček na tehtnici. , Barnier med prednostnimi nalogami navaja šolstvo, varnost, priseljevanje, zaposlovanje in kupno moč, ga pa čaka težko delo, saj ima Francija razklano ne le politiko, ampak tudi družbo.