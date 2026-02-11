Naslovnica
Slovenija

Levica na volitve z okrepljeno ekipo

Ljubljana, 11. 02. 2026 14.49 pred 56 minutami 2 min branja 15

Avtor:
K.H. STA
Okrepitve Levice pred volitvami

V Levici pred volitvami gradijo ekipo, ki je pripravljena odločno braniti demokracijo ter človekove pravice, je na novinarski konferenci poudarila sokoordinatorica Levice Asta Vrečko. Stranki se je pridružila nekdanja državna sekretarka na pravosodnem ministrstvu, trenutno pa vodja službe za zakonodajo na vrhovnem sodišču Tina Brecelj.

Njeno priključitev stranki je danes pozdravil tudi sokoordinator Levice Luka Mesec. Izpostavil je, da Tina Brecelj v stranko prinaša poglobljeno razumevanje delovanja državnih institucij, sistemski pogled in jasno zavezanost temu, da politika deluje v javnem interesu.

Brecljeva se je za vstop v Levico odločila, ker gre po njenih besedah za stranko, ki institucije sistema ves čas gradi, jih ne spodjeda. Prav tako je prepričana, da stranka pravno državo krepi, ni obremenjena z aferami in "ima v srčiki svojega delovanja socialno pravičnost in socialno varnost". Brez socialne varnosti se namreč po njenih besedah razrašča strah, širijo neenakosti, lahko tudi radikalizacija.

Svoj doprinos vidi predvsem na področju demokracije, pravne države in svobode. Želi si sodelovati pri pripravi okvirjev za učinkovito odkrivanje, pregon in sojenje gospodarskega kriminala in pri pripravi normativnega okvirja, ki učinkovito omogoča preprečevanje sovražnega govora in njegovo sankcioniranje. Prizadevala si bo tudi za pospešeno digitalizacijo pravosodja in spodbujanje lokalne in regijske samouprave. Med področji, ki so ji blizu, je Brecelj izpostavila tudi področje mladih in ranljivih skupin.

Parlamentarne volitve bodo potekale 22. marca. Levica in Vesna sta v ponedeljek predstavili volilni program, v katerem obljubljata ukrepe za solidarno in trajnostno družbo kot odgovor na prelomne krize.

Uradna volilna kampanja bo stekla 19. februarja, do takrat pa morajo vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidature. Celotno skupno listo bosta Levica in Vesna predstavili v petek.

levica volitve 2026 tina brecelj

Neznanec iz Kobilarne Lipica izpustil konje, policija mu je že na sledi

Bodo Romi protestirali v Ljubljani?

KOMENTARJI15

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Cupko
11. 02. 2026 15.46
Ti nesposobni levičarji bodo Slovenijo spravili v bankrot, če bodo še enkrat izvoljeni v DZ. Nihče od njih nima 5 minut dela v gospodarstvu, so pa najbolj pametni in talajo denar kot, da raste na drevesu. Asta zahteva nakup slik, Mesec podarja denar vsem po vrsti, Maljevac pa ni uspel v štirih letih urediti programske opreme za evidenco dolgotrajne oskrbe, njegovi podrejeni pa se svaljkajo doma in nimajo nobene kontrole kaj delajo! Poden od podna
Odgovori
0 0
EU Dig. Cenzura
11. 02. 2026 15.43
PREBERITE ŠE ENKRAT ČLANEK ''Kaj sta na konvenciji stranke Resnica počela brata Aksalič?'' pop tv je objavil takole ----- Sprva smo napačno poročali, da sta na skupinskih fotografijah predvolilne konvencije neparlamentarne stranke Resni.ca Haris Aksalič in Elvis Aksalič. OBJAVLJAMO POPRAVEK: Na skupinskih fotografijah predvolilne konvencije neparlamentarne stranke Resni.ca sta Haris Aksalič in Denis Aksalič, in ne Elvis Aksalič. Nobeden od bratov Aksalič ni bil nikoli kazensko preganjan oziroma obsojen zaradi trgovine z drogo ter med letoma 2022 in 2023 ni bil zaprt na Dobu. Haris Aksalič, Denis Aksalič in Elvis Aksalič niso nikakor povezani s Škaljarskim klanom ter niso poznani v drugim kriminalnih krogih. Vse tozadevne informacije, navedene v prvotnem članku tega medija, so popolnoma neresnične.
Odgovori
0 0
Peklenšček
11. 02. 2026 15.43
Ja odlično torej je stanje natehtnici v levici sedaj 2:1 . :)
Odgovori
0 0
JohhnyDinamitash
11. 02. 2026 15.35
ke se lah prjavm za poslanca?
Odgovori
+1
1 0
Meee
11. 02. 2026 15.34
Levico podpirajo lenuhi, ki ne delajo 365 dni v letu!!!
Odgovori
+2
3 1
Volodimir Z.
11. 02. 2026 15.28
Kdo je ta STALJIN na sliki?
Odgovori
+4
5 1
EU Dig. Cenzura
11. 02. 2026 15.28
Pa sej to ne morš verjet. Prepovedat objave vsake politike, ker to je pumpanje in pranje možganov z obljubami!!!!!
Odgovori
+3
3 0
janezy232
11. 02. 2026 15.27
brke so kriminal lol
Odgovori
+3
3 0
mali.mato
11. 02. 2026 15.23
Nov dokaz o neodvisnosti našega sodstva.
Odgovori
+5
5 0
KREN49
11. 02. 2026 15.16
Tole me spominja, kakor prestopi pri nogometu....???
Odgovori
+4
4 0
vlahov
11. 02. 2026 15.07
Žonglerji - cirkusanti . Tile pa nimajo dneva službe drugje kot v državnih ekipah
Odgovori
+7
7 0
zmerni pesimist
11. 02. 2026 15.07
Nič ne bo pa kahko še tako palamudite
Odgovori
+5
5 0
jonasz
11. 02. 2026 15.05
Fotopub vabi !!!
Odgovori
+8
8 0
frenk7
11. 02. 2026 15.04
Levica je nočna mora klerojanšizma,..... v tem mandatu je niso uspeli ustaviti, v naslednjem jih bo uničila,.... Levica klerojanšiste, da ne bo pomote.
Odgovori
-7
2 9
Watch-Man X
11. 02. 2026 14.54
Pravi maltski vitezi 😍
Odgovori
+5
5 0
Watch-Man X
11. 02. 2026 14.53
Kiri ezoterični namsmeški (:
Odgovori
+7
7 0
bibaleze
