Levica na volitve z okrepljeno ekipo

Njeno priključitev stranki je danes pozdravil tudi sokoordinator Levice Luka Mesec . Izpostavil je, da Tina Brecelj v stranko prinaša poglobljeno razumevanje delovanja državnih institucij, sistemski pogled in jasno zavezanost temu, da politika deluje v javnem interesu.

Brecljeva se je za vstop v Levico odločila, ker gre po njenih besedah za stranko, ki institucije sistema ves čas gradi, jih ne spodjeda. Prav tako je prepričana, da stranka pravno državo krepi, ni obremenjena z aferami in "ima v srčiki svojega delovanja socialno pravičnost in socialno varnost". Brez socialne varnosti se namreč po njenih besedah razrašča strah, širijo neenakosti, lahko tudi radikalizacija.

Svoj doprinos vidi predvsem na področju demokracije, pravne države in svobode. Želi si sodelovati pri pripravi okvirjev za učinkovito odkrivanje, pregon in sojenje gospodarskega kriminala in pri pripravi normativnega okvirja, ki učinkovito omogoča preprečevanje sovražnega govora in njegovo sankcioniranje. Prizadevala si bo tudi za pospešeno digitalizacijo pravosodja in spodbujanje lokalne in regijske samouprave. Med področji, ki so ji blizu, je Brecelj izpostavila tudi področje mladih in ranljivih skupin.

Parlamentarne volitve bodo potekale 22. marca. Levica in Vesna sta v ponedeljek predstavili volilni program, v katerem obljubljata ukrepe za solidarno in trajnostno družbo kot odgovor na prelomne krize.

Uradna volilna kampanja bo stekla 19. februarja, do takrat pa morajo vsi, ki želijo vstopiti v volilno tekmo, vložiti kandidature. Celotno skupno listo bosta Levica in Vesna predstavili v petek.