Kaj je Bah Žibertova počela z glasovalno napravo kolega?

"Hopla, gospa Anja Bah Žibert, čigava glasovalna naprava je pa to?" so se vprašali v Levici in objavili posnetek zaslona, iz katerega je razvidno, da poslanka izteguje roko v smeri glasovalne naprave kolega. Gre za trenutek s seje DZ, ki se je odvijala 16. decembra, fotografija pa deje vtis, kot da se vse skupaj dogaja ob odsotnosti poslankinega kolega.

Na pojasnilo stranke SDS, kaj se je takrat v DZ pravzaprav dogajalo, še čakamo, je pa kolegico v bran vzel njen poslanski kolega Jure Ferjan, ki je zapisal: "Poglejte si, kako je stranka Levica želela diskreditirati Anjo Bah Žibert. Spodnje tri slike povedo vse. Laž je res nesmrtna duša komunizma."

Objavo je pospremil s fotografijami, ki kažejo nekoliko širšo podobo prostora kakšen trenutek kasneje, na njih pa naj bi bil tudi poslankin kolega, le da stoji za stolom.

Bah Žibertova sicer v DZ sedi med poslancema Markom Pogačnikom in Brankom Grimsom, Ferjan pa sedi v njeni bližini.

Ena od neuradnih verzij dogodka sicer pravi, da predmet, po katerem je segla poslanka, pravzaprav ni bila glasovalna naprava, ampak kartica kolega. Vsak poslanec in poslanka ima namreč glasovalno kartico s svojim imenom, s katero se identificira in mu omogoča glasovanje ter razpravo v državnem zboru.