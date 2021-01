Levica napovedala interpelacijo šolske ministrice Simone Kustec

V izjavi za javnost so v Levici zapisali, da se je "danes ponovno izkazala nesposobnost vlade Janeza Janše . Šole in vrtci so bili pri nas zaprti tri mesece, najdlje v Evropi, zdaj, ko so jih deloma odprli, pa po le štirih dneh pouka šole ponovno zapirajo v dveh regijah. Ob tem velja omeniti, da v treh regijah do ponovnega odpiranja sploh še ni prišlo."

V stranki menijo, da vlada izobraževanja in potreb otrok nikoli ni imela za prioriteto, "saj bi se drugače šole in vrtci zapirali zadnji".

Ministrici za izobraževanje, znanost in športSimoni Kustec očitajo, da poleti ni naredila praktično ničesar, da bi bile šole pripravljene na drugi val epidemije. "Informacije in navodila ministrstva se spreminjajo z danes na jutri, ministrstvo pa nima nikakršnega načrta za odpravljanje socialnih problemov in učnih zaostankov, ki jih je povzročilo zaprtje šol."

Spomnili so tudi na izjave ministrice v začetku leta, ko je dejala, da so šole zaprli absolutno prezgodaj. "Izgovarjala se je, da bi bilo neustavno odpirati in zapirati šole različno glede na regijo." Kustečeva je tudi dejala, da se bodo otroci, ko se bodo vrnili v šole, vanje vrnili za stalno, "danes, po zgolj štirih dneh, pa vlada zapira šole in vrtce še v dveh regijah".

Kot pravijo v stranki, gre za popolnoma neprimeren odnos do staršev in šoloobveznih otrok. Posledice učnih zaostankov in nakopičenih socialnih težav, ki nastajajo zaradi nesposobnosti te vlade in ministrice, pa bodo nosile še generacije, pravijo, zato mora po njihovem mnenju "ministrica Kustec oditi".

Minuli teden je opozicija vložila interpelacijo zoper ministra za delo Janeza Ciglerja Kralja. Tudi njemu med drugim očitajo neuspešno spopadanje z epidemijo covida-19.