Levica nasprotuje referendumu, podporniki opozarjajo: elektrike je premalo

Zgodilo se je nekaj, kar se ne zgodi velikokrat v politiki. Stranke se strinjajo. Tako sta pred nekaj meseci o referendumu o Jeku2 soglašale leva in desna politična stran, le Levica se s koalicijskimi strankami in opozicijo ni strinjala.

"Ta koalicija, ki se je oblikovala gre onkraj koalicije, kot vemo sta tako NSi kot SDS zelo za ta projekt. Jaz mislim, da bi v tem trenutku morali čim več narediti na področju energetske samooskrbe, ampak tu lahko spremljamo, kaj počnejo druge države ampak se vse usmerja v obnovljive vire energije, v sonce in veter in vodo in tu ima Slovenija še velik potencial," je dejal Matej Tašner Vatovec, vodja poslancev Levice.

A poslanec NSi, Jernej Vrtovec je dejal, da vidi vlogo Levice predvsem politično. "Je edina stranka v tej državi, ki bo nasprotovala nuklearni tehnologiji in drugem bloku. In tukaj iščejo svoj prostor pod soncem iz oportunističnih razlogov, ne pa ker bi imeli rešitev, na kakšen način proizvesti dovolj električne energije brez nuklearne tehnologije. To je praktično nemogoče."

Da naprednjše tehnologije uporabljajo vedno več elektrike, opozarjajo tudi podporniki jedrske energije. "Z razvojem umetne inteligence se poraba povečuje eksponentno. Ne bomo uspeli s sedanjimi viri zagotoviti dovolj električne energije, to je jasno, že sedaj imamo električne energije premalo in smo odvisni od uvoza," je poudarila Tamara Langus, urednica portala Jedrska.si.

Jeseni nas bo čakalo to referendumsko vprašanje na lističu ampak ali bo to edino odločanje državljanov? Da bi morali o Jeku2 še enkrat odločati na referendumu, ko bo na mizi končna investicijska odločitev, je sicer pozvala že predsednica republike.