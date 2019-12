Levica neuspešna s predlogom za umik slovenske vojske iz Afganistana

Poslanec Levice Matej T. Vatovec je v uvodni predstavitvi predloga o umiku Slovenije iz Afganistana poudaril, da je to poskus rešitve dolge in žalostne zgodbe v Afganistanu. Po njegovih besedah umik Slovenske vojske (SV) iz operacije v Afganistanu ne bi prispevalo k miru v tej državi, je pa vpletenost Slovenije v to operacijo sporna.