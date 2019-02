Kaj Lebnov odhod pomeni za SMC in kaj za vladno koalicijo?

Breme afere z maketo je bilo pretežko, Jure Leben je odstopil. In Marjanu Šarcu napisal: Naj zadnji vendarle ugasne luč! V opoziciji sicer različno ocenjujejo ponujeni Lebnov odstop. Ostro je dinamiko odhodov iz vlade ocenil prvak SDS Janez Janša.

Lebnov odstop, čeprav na prvi pogled gladko in sporazumno izpeljan, odpira številne fronte. Najprej znotraj SMC. Politično žrtvovanje 'čudežnega dečka stranke' je močno razdelila Cerarjeve. Krog okoli prvaka stranke je pričakoval, da bi si z odhodom Lebna, SMC s strankarskim komuniciranjem lahko nekoliko dvignila porazno javnomnenjsko podporo. A je Leben odstop že včeraj, mimo Cerarja, poslal direktno Šarcu, kar zgovorno priča o trenutnih napetostih v SMC. Po drugi strani je zahteva za odstop Damirja Topolka, tudi jasno sporočilo Alenki Bratušek. Ta je šefa direkcije za infrastrukturo doslej brezpogojno branila, kljub domnevni 'excelovi' napaki in njegovi izbiri bistveno dražjega ponudnika rešitve za sporno maketo.

Večina okoljevarstvenikov naklonjena Lebnu Predstavniki okoljevarstvenih organizacij večinoma obžalujejo ponujeni odstop Lebna, ki ga je premier Šarec sprejel. Po njihovih ocenah je Leben pokazal dobro poznavanje resorja in ambicije po spremembah okoljske politike. Menijo, da je z delom, ki vključuje sodelovanje z nevladniki, treba nadaljevati.

Večina okoljevarstvenikov je naklonjena Lebnu. FOTO: POP TV

Leben se je po navedbah organizacije Greenpeace Slovenija na čelu ministrstva v nekaj mesecih delovanja lotil reševanja problemov, ki v zadnjih treh vladah niso bili naslovljeni, "hkrati je naredil več pomembnih korakov za soočanje z največjimi civilizacijskimi izzivi, kot so podnebne spremembe".

Leben je premierju Marjanu Šarcu ponudil odstop pod težo očitkov zaradi domnevnih nepravilnosti pri naročilu makete drugega tira. Zapisal je, da ne želi, da bi ga pri izvajanju njegovega dela in poslanstva oviral dvom, ki se je umetno zasejal glede makete. Šarec je Lebnov odstop sprejel, ob tem pa je poudaril, da Lebna ceni in da sta odločitev sprejela skupaj. Po Šarčevi oceni "15 let nismo imeli tako dobrega okoljskega ministra", zato želi, da njegov naslednik nadaljuje začrtano delo.

Bojijo se, da bo prejetje njegovega odstopa okoljsko in podnebno problematiko spet odrinilo na obrobje slovenske politične agende "ter s tem resno ogrozilo našo zmožnost pravočasnega naslavljanje podnebnih izzivov s katerimi se soočajo Slovenija, Evropa in svet," so dodali. Ministrstvo za okolje in prostor po dolgem času imelo ministra, ki je področje tudi strokovno obvladal Mreža Plan B za Slovenijo, ki združuje več okoljevarstvenih organizacij, med drugim Umanotero in Focus, je ocenila, da je imelo ministrstvo za okolje in prostor z Lebnom po dolgem času ministra, ki je področje tudi strokovno obvladal. V nekaj mesecih svojega delovanja se je zelo dejavno lotil reševanja nakopičenih problemov (ravnanje z odpadki, Jernejev kanal) in močno dvignil ambicije pri nujno potrebnem spopadanju s podnebnimi spremembami, ki predstavljajo največji civilizacijski izziv. V tem mandatu se je vzpostavila tudi nova raven transparentnega strokovnega sodelovanja z nevladnimi organizacijami, s katerimi se minister mesečno srečuje, so zapisali v mreži. Da strokovnosti Lebnu ne gre očitati, je izpostavil tudi predsednik okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green Vojko Bernard, "bilo mu je pa za očitati predvsem strankarsko naravnanost". Bernard je pohvalil Lebnovo napoved, da bo uredil zakonodajo na področju ravnanja z odpadki, "ne moremo pa enako reči za varstvo narave". Kot je pojasnil Bernard, so namreč nekatere organizacije v javnem interesu na tem področju v Lebnovem mandatu uživale večjo podporo kot druge. V Alpe Adria Green sicer tudi od Lebnovega naslednika pričakujejo predvsem strokovnost.

Marjan Šarec in Jure Leben FOTO: 24ur.com

Zeleni Slovenije medtem obžalujejo, da se je Leben zapletel v afero z maketo drugega tira, vendar menijo, da je z aktivnostmi na področju okolja treba nadaljevati. "Ne smemo pozabiti, da je minister v tem kratkem času odprl kar nekaj pomembnih front in jasno pokazal, da se bo postavil na stran okolja in ljudi, kar je danes ob vse večjih pritiskih kapitala, zelo težko," so navedli. "Kljub temu da je nekoliko neopravičeno pokleknil pri Magni, a spomnimo se Petišovcev, odpadne embalaže, dialoga z nevladniki ter sklepa, da na reki Muri ne bo hidroelektrarn," so dodali. Predstavnik Rova Gorazd Marinček je ocenil, da je imel Leben doslej najbolj ustrezno izobrazbo in kompetence za delo okoljskega ministra. Po njegovi oceni se je odločno lotil odpravljanja ključnih okoljskih groženj, zato meni, da gre pri aferi z javnim razpisom za maketo drugega tira za umetno napihovanje brez dokazljivih finančnih tokov in v "režiji tistih, ki jim dihajo za ovratnik in jemljejo mero zapestij". V opoziciji različno o Lebnovem odhodu s položaja V opoziciji različno ocenjujejo ponujeni odstop Lebna zaradi afere maketa in odločitev premierja Šarca, da ga sprejme. SDS, v kateri so bili pred nekaj dnevi kritični do glavnih akterjev v aferi pri poslih z maketo drugega tira, se danes še niso formalno odzvali, njihov komentar je pričakovati v četrtek. Je pa prvak SDS Janez Janša na Twitterju ocenil, da "vzpostavljeni tempo padanja gnilih jabolk iz vlade nakazuje končni razkrojni čas največje gnilobe tam nekje spomladi 2020".

V Levici upajo, da je konec "kadrovskega aferaštva te vlade", v NSi pa opozarjajo tudi pred pritiskom lobijev na tem področju.

V Levici upajo, da se je z zadnjo odločitvijo predsednika vlade kadrovsko aferaštvo te vlade prenehalo. "V Levici nas zanima predvsem program in iz tega sledi, da je v prvemu planu vprašanje, kaj bomo letos naredili," je v izjavi novinarjem dejal poslanec Miha Kordiš. Po njegovih ocenah se je Šarec sicer glede Lebna odločil pravilno, postopke v zvezi s to afero pa naj nadaljujejo organi pregona. Na vprašanje, ali se strinjajo z zahtevo Šarca po kontinuiteti dela na okoljskem ministrstvu, je Kordiš odgovoril z oceno, da zaveza zelenim politikam ne more biti zaveza zgolj enega ministra, ampak celotne vladne koalicije oz. vseh strank v DZ. Šarec je sicer danes zahteval odgovornost še drugih vpletenih v afero v zvezi z maketo, tudi odhod direktorja direkcije za infrastrukturo Damirja Topolka. Kordiš je glede tega dejal, da morajo svoje opraviti organi pregona in "nikogar ne bomo obesili brez dokazov". Ponujen Lebnov odstop in njegovo sprejetje pa sta politična odločitev, je dodal.

Maketa drugega tira FOTO: Gregor Ravnik

Poslanka NSI Ljudmila Novak je glede tega ocenila, da pri dogajanju okoli makete gotovo ni sodelovala le ena oseba, zato se ji zdi prav, da tudi drugi sprejmejo odgovornost. Ob tem pa se po besedah Novakove postavlja vprašanje, ali bo ta vlada oziroma različne afere kar naprej odstavljale ministre ali bo začela reševati vsebinske težave. Novakova je spomnila na dolgoletne težave na področju ministrstva za okolje, kjer so očitno tudi različni interesi. Po eni strani je po njenem mnenju prav, da ob sumih tako velikih nepravilnosti minister prevzame odgovornost, po drugi strani pa ne bi bilo prav, če bi se kar naprej dogajalo, da bi se na nekega ministra, ki želi urediti razmere, nanj izvajali zunanji pritiski.

Šarec je danes popoldne sporočil, da sta se z Juretom Lebnom, ki mu je ponudil odstop z mesta ministra za okolje in prostor zaradi afere maketa, odločila, da bi v pregretih razmerah težko nadaljeval delo. Lebna ceni in meni, da 15 let nismo imeli tako dobrega okoljskega ministra. Zato želi, da njegov naslednik nadaljuje njegovo delo.