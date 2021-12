Levica: Novega prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje ne bo

Vse stranke državnega zbora so napovedale, da bodo podprle amandma Levice, s katerim se črta 142. člen predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi. Kot so sporočili iz Levice, je vlada s členom namreč nameravala na skrivaj in pritlehno vnesti nov prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje.

icon-expand Dolgotrajna oskrba FOTO: Shutterstock

Predlog drugega odstavka 142. člena, ki ga je vlada skrila med prehodne določbe predloga zakona, je določal, da bodo nosilci obveznega zdravstvenega zavarovanja morali predvidoma od januarja 2022 naprej plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje za družinskega člana, zakonca ali starša, ki je zavarovan preko njih, so v sporočilu za javnost izpostavili v Levici. "Prispevek bi tako obremenil 65.627 ljudi, ki trenutno s svojim zavarovanjem krijejo zavarovanje tudi svojim partnerjem, zakoncem ali staršem, ki sami niso zavarovani," so izpostavili in dodali, da so trenutno ti ljudje zavarovani preko prispevka nosilca in ne predstavljajo dodatnega stroška. Po predlogu vlade bi mesečno (podatek za leto 2021) plačevali 27,66 evra. Osnova za to kategorijo namreč znaša 25 odstotkov zadnje znane povprečne letne plače v RS, preračunane na mesec. Od slednje osnove se obračuna mesečni prispevek v višini 5,96 odstotka.

Na prikrito uvajanje novega prispevka opozarjal tudi ZZZS Tako kot Levica je že tudi ZZZS opozorila, da je nerazumljivo, da predlog ZDOsk uvaja nov prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, ne tudi za obvezno zavarovanje za DO. Prav tako so opozarjali, da gre za nesistemsko in neusklajeno določbo. "ZZZS je tudi sklepal, da se omenjenih določb tekom zakonodajnega postopka ne da več črtati, kar pa ne drži," so naznanili v Levici.