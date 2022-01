Levica o izhodu Tomićeve: Nismo našli skupnega imenovalca

Vodja poslancev Levice, Matej T. Vatovec, je danes še v živo komentiral izstope poslancev Levice v zadnjih dneh. Kot je pojasnil, je stranka v fazi zaključevanja evidentiranja kandidatov, nekateri poslanci pa nimajo poravnanih vseh obveznosti. S poslanko Violeto Tomić pa po njegovih besedah pri nekaterih stališčih niso našli skupnega imenovalca.

V stranki sicer v teh dneh zaključujejo postopek evidentiranja kandidatov za volitve v DZ, ob tem pa se je izvršni odbor stranke po Vatovčevih besedah soočil s tem, da nimajo izpolnjenih vseh obveznosti do stranke. Kot je potrdil, je prav zaradi tega prejšnji teden iz stranke izstopil poslanec Željko Cigler, s Tomićevo pa da so se že dalj časa pogovarjali o določenih razhajanjih v posameznih stališčih, predvsem tistih, ki so bila najočitnejša v času epidemije covida-19. "Skupaj smo prišli do ugotovitve, da preprosto ne gre več naprej," je dejal Vatovec.

icon-expand Violeta Tomič pred soočenjem FOTO: Damjan Žibert

Zakrožile pa so tudi informacije, da bi lahko bil med poslanci, ki naj ne bi imeli poravnanih vseh obveznosti do stranke, tudi poslanec Boštjan Koražija, a Vatovec tega danes ni potrdil. Kot je dejal, Koražija ostaja tako v poslanski skupini kot tudi v stranki in je evidentiran na kandidatni listi.

Koordinator Levice Luka Mesec je sicer v preteklih dneh napovedal, da Levica na volitve prihaja okrepljena. Dokler ne bodo zaključeni postopki evidentiranja in predstavljeni posamezni kandidati, pa posameznih imen v stranki ne komentirajo, je še dejal Vatovec.