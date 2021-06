Levica s kazensko ovadbo nad SDS in Olaja

Napovedane kazenske ovadbe bodo podali zoper storilce, "ki so ponaredili in širili ponarejene dokumente, ustvarjene zaradi diskreditacije in pregona parlamentarne politične stranke Levica ter njenih volivcev in simpatizerjev" .

V SDS so bili nad odločitvijo predsednika DZ presenečeni. "Občutek imamo, da nas želi utišati in da v državnem zboru ne želijo razprave o tem. Mi pa menimo, da je vse, kar je javno objavljeno in kar se najde na spletu, vseeno tema, ki se v državnem zboru lahko obravnava,"je dejal vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec.

Medtem so iz Levice sporočili, da so takšno odločitev pričakovali, saj, kot so že predhodno izpostavili, in kar je mnenje zakonodajno-pravne službe po njihovih besedah tudi protrdilo, "da je SDS skupaj s satelitom NSi tista, ki s takšnimi dejanji ogroža same temelje parlamentarne demokracije". Vatovec je ob tem še dodal, da zahtevo za sklic izredne seje v Levici vidijo predvsem kot"poskus dvigovanja dimnih zaves, medtem ko SDS lomasti po državi in si podreja institucije".