Levica od vlade zahteva, da prekine prodajo stanovanj v lasti DUTB

"V Sporazumu o sodelovanju med vladno koalicijo in stranko Levica za letos smo sklenili, da bo že marca ustanovljena ožja skupina predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor ter Levice, ki bo zadolžena za prenovo stanovanjske politike. Ta je namreč že četrt stoletja neustrezna in zlasti mlajšim generacijam vse bolj onemogoča dostop do stanovanj," je zapisal Vatovec v pisni poslanski pobudi.

Levica je pripravila predlog novele zakona o nepremičninskem posredovanju, s katero bi omejila provizije in stroške pri nepremičninskem posredovanju. Predlagajo tudi ukinitev možnosti delitve provizije za nepremičninsko posredovanje med kupca in prodajalca ali med najemnika in najemodajalca.

"Danes pa je bila objavljena tudi novica, da namerava DUTB v 26. aprila začeti z dnevi odprtih vrat za prodajo skupno 164 stanovanj v poslovno-stanovanjskem objektu Koprska vrata v Kopru," so še zapisali in dodali, da so cene, ki se gibljejo med 2.000 in 2.600 evrov na kvadratni meter, skoraj 50 odstotkov nižje od cen stanovanj, ki jih se prodajajo na portalu nepremicnine.net.

Kljub ukrepu, ki so ga predvidili v sporazumu in s katerim je po njihovih besedah seznanjena celotna slovenska javnost je DUTB 23. aprila objavila razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč pri Terminalu v Sežani v skupni velikosti 334.297 kvadratnih metrov.

Sklenili so še, da bo skupina pripravila predlog prenosa nepremičnin iz Družbe za upravljanje terjatev bank (DUTB) na stanovanjske sklade, DUTB pa trenutno stanovanja in zazidljive parcele v svoji lasti ponuja na trgu.

"Iz ravnanj DUTB je jasno, da hočejo po hitrem postopku in pod ceno prodati nepremičnine, ki bi lahko bile predmet prenosa na javne stanovanjske sklade ter s katerimi bi slednji reševali stanovanjsko problematiko prebivalk in prebivalcev Slovenije. Gre za nedopustno ravnanje, ki je v nasprotju s stanovanjsko politiko te vlade in iz katere bi kot potencialna posledica lahko sledilo oškodovanje državnega premoženja," opozarjajo.

Vlado pozivajo, da kot skupščina DUTB nemudoma prekine prodajo stanovanjin zazidljivih zemljišč v lasti DUTB ter da skladno z Resolucijo o nacionalnem stanovanjskem programu 2015–2025 slabi banki naloži pripravo enotnega seznama stanovanj in zemljišč, kjer se skladno s prostorskimi akti občin lahko gradijo stanovanja.

DUTB Koprska vrata odpira na ogled zainteresiranim kupcem

DUTB je danes objavila, da med 26. aprilom in 26. majem organizira dneve odprtih vrat za prodajo 164 stanovanj s pripadajočimi parkirnimi mesti ter shrambami v podzemnih garažah in poslovne prostore v stanovanjsko-poslovnem kompleksu Koprska vrata. Prodaja stanovanj bo potekala z zbiranjem zavezujočih ponudb, prodaja poslovnih enot pa z oddajo nezavezujočih ponudb.

Kot so zapisali, se Koprska vrata nahajajo v neposredni bližini koprske obale. Stanovanja so osvežena in takoj vseljiva.

Žiga Pfeifer, vodja upravljanja stanovanjskega nepremičninskega portfelja DUTB, pojasnjuje: "Koprska vrata so priložnost za kupce in investitorje, ki želijo na izjemni lokaciji po konkurenčni ceni kupiti stanovanjske in poslovne prostore. Povpraševanje za kakovostne gradnje na obali je veliko, zato pričakujemo precejšnje zanimanje potencialnih kupcev."