Levica ovadila moškega, ki je stavbo ministrstva porisal s svastikami

Kot je na novinarski konferenci ob predstavitvi ovadbe dejala Vrečko, je širjenje nacistične simbolike in spodbujanje sovraštva širši pojav, ki je povezan tudi s širjenjem ekstremizma v Sloveniji. Spomnila je na svastike in nacistične simbole tudi drugod in na poškodovanje pravoslavnega križa v Kopru.

"Vse to je povezano z nekim širšim družbenim kontekstom porasta skrajne desnice, porasta sovražnih ideologij, sovražnega govora in napada na vse drugače misleče. Tukaj enostavno ne morem mimo tega, da je ena izmed generatork tovrstnega diskurza v slovenskem javnem prostoru tudi največja opozicijska stranka SDS s svojim predsednikom Janezom Janšo na čelu," je dejala. Ob tem je bila kritična tudi do njegovega odnosa do nevladnih organizacij.

Kritična je bila tudi do pojavov ekstremizma, skrajnih desničarjev in tistih, ki si želijo družbo enoumja in sovraštva. "Dokler bomo tiho in stali ob strani, bo tega vedno več," je poudarila. Po njenem prepričanju se ekstremizma ne sme normalizirati in se je treba proti njemu postaviti tudi s kazenskimi sankcijami in vložitvijo kazenskih ovadb.

V Levici, kot je poudarila, zagovarjajo, da mora demokratični dialog temeljiti na spoštljivosti, da ni prostora za sovraštvo ne na družbenih omrežjih ne z anonimnimi akcijami, zlasti pa ne s strani najvidnejših politikov in javnih funkcionarjev. Ti morajo biti družbi in predvsem mlajšim generacijam za zgled, je prepričana Vrečko.

"To, kar se je zgodilo na fasadi ministrstva za kulturo, je bilo politično dejanje," je poudarila. Izpostavila je še, da je svastika, ki je po vsem svetu znan simbol, v svojem bistvu sovražna, saj so se pod tem simbolom zgodila največja grozodejstva človeštva, zato se ji zdi nedopustno, da jo v družbi toleriramo.