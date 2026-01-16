Naslovnica
Slovenija

Levica ovadila moškega, ki je stavbo ministrstva porisal s svastikami

Ljubljana, 16. 01. 2026 12.45 pred 1 uro 3 min branja 25

Avtor:
STA N.L.
Svastika na stavbi Ministrstva za kulturo

V Levici so zaradi širjenja nacistične simbolike in spodbujanja sovraštva vložili kazensko ovadbo zoper storilca, ki je stavbo ministrstva za kulturo porisal s svastikami. Sokoordinatorica Levice Asta Vrečko je ob tem opozorila na širjenje ekstremizma in kot enega ključnih generatorjev normalizacije skrajno desnih idej pri nas izpostavila SDS.

Kot je na novinarski konferenci ob predstavitvi ovadbe dejala Vrečko, je širjenje nacistične simbolike in spodbujanje sovraštva širši pojav, ki je povezan tudi s širjenjem ekstremizma v Sloveniji. Spomnila je na svastike in nacistične simbole tudi drugod in na poškodovanje pravoslavnega križa v Kopru.

"Vse to je povezano z nekim širšim družbenim kontekstom porasta skrajne desnice, porasta sovražnih ideologij, sovražnega govora in napada na vse drugače misleče. Tukaj enostavno ne morem mimo tega, da je ena izmed generatork tovrstnega diskurza v slovenskem javnem prostoru tudi največja opozicijska stranka SDS s svojim predsednikom Janezom Janšo na čelu," je dejala. Ob tem je bila kritična tudi do njegovega odnosa do nevladnih organizacij.

Kritična je bila tudi do pojavov ekstremizma, skrajnih desničarjev in tistih, ki si želijo družbo enoumja in sovraštva. "Dokler bomo tiho in stali ob strani, bo tega vedno več," je poudarila. Po njenem prepričanju se ekstremizma ne sme normalizirati in se je treba proti njemu postaviti tudi s kazenskimi sankcijami in vložitvijo kazenskih ovadb.

V Levici, kot je poudarila, zagovarjajo, da mora demokratični dialog temeljiti na spoštljivosti, da ni prostora za sovraštvo ne na družbenih omrežjih ne z anonimnimi akcijami, zlasti pa ne s strani najvidnejših politikov in javnih funkcionarjev. Ti morajo biti družbi in predvsem mlajšim generacijam za zgled, je prepričana Vrečko.

"To, kar se je zgodilo na fasadi ministrstva za kulturo, je bilo politično dejanje," je poudarila. Izpostavila je še, da je svastika, ki je po vsem svetu znan simbol, v svojem bistvu sovražna, saj so se pod tem simbolom zgodila največja grozodejstva človeštva, zato se ji zdi nedopustno, da jo v družbi toleriramo.

V Levici so ob tem izpostavili, da se je storilec sam razkril. Gre za Nikolo Popovića, ki je imel po poročanju portala N1 pri dejanju oblečeno majico z logotipom skupine Slovenisti, skrajno desne skupine, ki širi sovražna sporočila o migrantih in predvsem judih.

Kot je razvidno iz vložene ovadbe, so Popovića ovadili za storitev kaznivega dejanja javnega spodbujanja sovraštva, nasilja ali nestrpnosti po prvem odstavku 297. člena kazenskega zakonika, ki ga je storil s tem, ko je 25. decembra lani na pročelje in okna stavbe ministrstva za kulturo narisal več kljukastih križev, se pri tem snemal, posnetek pa javno objavil na družbenem omrežju X na svojem profilu in profilu Slovenistov.

Preberi še Moški na stavbo kulturnega ministrstva narisal kljukaste križe

V sporočilu za javnost so v Levici poudarili še, da ne gre za vandalizem, umetniško dejanje ali izražanje državljanskega protesta. "Gre za načrtno dejanje širjenja nacistične ideologije. Storilec je dejanje načrtno dokumentiral in razširil prek spleta, kar jasno kaže na namen širjenja ekstremistične simbolike in promocijo skrajno desnega gibanja ter nestrpnosti," so prepričani.

Levica svastika ministrstvo za kulturo ovadba

KOMENTARJI25

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
peresni
16. 01. 2026 13.56
Podmladek SDS naci rumeni jopiči komaj čakajo, da bodo lahko pod zaščito janševe policije razbijali in pretepali ljudi sredi dne na ulicah
Odgovori
0 0
peresni
16. 01. 2026 13.55
Skrunilci SDS šentiljskega kalifata so na visokih obratih zdaj, ko so si podredili policijo
Odgovori
-1
0 1
Majzelj
16. 01. 2026 13.55
Prejšnji umetnik z rumeno barvo nagrajen, ta pa ovaden...
Odgovori
0 0
Kviz
16. 01. 2026 13.51
Imajo vsaj zastonj pleskanje in okrasitev, bo lahko izstavil račun.
Odgovori
+1
1 0
Wolfman
16. 01. 2026 13.44
Preprosto, če temu vi rečete skrajni ekstremizem, kaj naj potemboste rekli dogodkom v Gazi!
Odgovori
+0
1 1
Magic-G-spot
16. 01. 2026 13.39
Levaki ta je cas v vseh pogledih zmotil se pa cisto nic ni ko vam je na stekla narisal svastiko saj to kar mu zdaj ocitate ste sirili sami ves mandat. Antisemitizem sovrastvo do judov in tisti ta najhujsi celo podpirate izbris izraela iz zemljevida. Ne se zdaj sprenevedat. Prav vam je narisal in pokazal kaj ste. Vrjetno ste mu obrnili hrbet, ce si seveda niste to sami napackali. Ideologija ki ste jo in jko se sirite je protijudovska pa saj niti tega ne skrivate.
Odgovori
+2
4 2
LukaS8
16. 01. 2026 13.43
Preveč ali premalo. Posvetuj se z zdravnikom, da ti prilagodi dozo. Ker sodeč po napisanem si rahlo psihotičen/na. Šizo pa to...
Odgovori
-2
1 3
Wolfman
16. 01. 2026 13.50
Ali si žid ali se človek? Kaj si potem ti M?
Odgovori
-1
0 1
MISICAMIKI
16. 01. 2026 13.32
Pred leti jo ve Vuk porisal. Ampak tisto je bil art
Odgovori
+6
6 0
Wolfman
16. 01. 2026 13.26
Ni za zamerit, če je sporočilo protižidovsko!
Odgovori
+0
1 1
BARK
16. 01. 2026 13.15
a fotopub ste že raziskali iz leta 22???
Odgovori
+10
12 2
BARK
16. 01. 2026 13.16
itak ste pa sami to porisali..klasika iskanje pozornosti..ste se naučili od amerijev pa judov takih stvari ane.....
Odgovori
+6
8 2
daedryk
16. 01. 2026 13.09
v kontekstu nacizma je svastika zlorabljen simbol. izpostavil bi tribarvni koncept zastave zasnovan za potrebe panslavizma kot si je to idejo o soglasju narodov zamislila hrvaska in jo je prva povzela slovaska nekatere slovanske drzave tega koncepta niso sprejele pac pa se s temi barvami ponasajo drugi ki se jih to ne tice na primer amerika. zmotnega prisvajanja in zlorabe simbolov je polno gremo tozit vse po spisku najprej ruse.
Odgovori
+2
3 1
kovexx
16. 01. 2026 13.05
a nismo na isti stavbi gledal iste znake z isto barvo....samo med drugo vlado....takrat je bil to umetniški preformance hahah LOL
Odgovori
+12
13 1
Teleport
16. 01. 2026 13.45
To je njihov ekstremni levicar narisal
Odgovori
+2
2 0
Teleport
16. 01. 2026 13.05
Rdeči zvezdi bi se pa klanjali
Odgovori
+6
8 2
proofreader
16. 01. 2026 13.04
Glede na hitrost v primeru Fotopub bo to na vrsti leta 2032.
Odgovori
+9
10 1
daedryk
16. 01. 2026 13.10
biostyle
Odgovori
+1
1 0
krjola
16. 01. 2026 13.03
sami sebe so ovadili....
Odgovori
+12
13 1
proofreader
16. 01. 2026 13.01
Prvega ali drugega?
Odgovori
+7
7 0
janezdollar
16. 01. 2026 12.58
SDS nedonošenčki… 🤮🤮🤮
Odgovori
-11
3 14
lokson
16. 01. 2026 12.51
Banda levajzarska. Kaj ni to po vaše, svoboda izražanja.
Odgovori
+9
13 4
Ales Ciril
16. 01. 2026 12.48
Ko so svastike risali na točno isto lokacijo v času Janševe vlade, je bil pa to 'umetniški protest'. Tako očitnih dvojnih meril pa še ne.
Odgovori
+17
19 2
dante_
16. 01. 2026 12.54
Ja, nagrajen umetniški protest, ne kaznovan.
Odgovori
+8
10 2
bibaleze
