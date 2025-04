Levica popustila, referenduma o višanju sredstev za obrambo za zdaj ne bo

Trumpova administracija Evropi in s tem Sloveniji narekuje več oboroževanja. Hitrejši tempo in dvig obrambnega proračuna je napovedal tudi predsednik vlade Robert Golob. Čeprav podrobnosti še niso znane, so v koalicijski Levici zagrozili s posvetovalnim referendumom. A so zdaj obrnili ploščo in na skupnem parlamentarnem odboru za obrambo in zunanje zadeve omilili svoje politične zahteve. In kako to, da je Levica predsedniku vlade in koaliciji za zdaj prihranila referendumske skrbi?