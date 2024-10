Levica pozvala k prepovedi vplutja ladje Kathrin v Koper

"Po informacijah, ki jih je pridobil Amnesty International, je ladja tovor vkrcala 21. julija v vietnamskem pristanišču Hai Phong. Mesec dni plutja pozneje so namibijske oblasti 24. avgusta preklicale dovoljenje, da lahko ladja vpluje v njena pristanišča, na osnovi ugotovitve o naravi in ciljni destinaciji tovora. Namibijske oblasti ne želijo biti sokrive za vojne zločine izraelskih oblasti nad palestinskim ljudstvom v Gazi. Enako so se po javno dostopnih informacijah odločile tudi črnogorske oblasti, ki naj bi pred nekaj dnevi prav tako zavrnile vplutje, medtem ko naj bi Portugalska ladji odrekla plutje pod njeno zastavo," so zapisali.

"Eksplozivno sredstvo RDX je ključni sestavni del eksplozivnih teles, letalskih bomb in izstrelkov, ki jih Izrael uporablja proti Palestincem," so dodali.