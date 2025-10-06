Svoboda: Nekatere institucije želijo biti nad zakoni. Janša: Da vidimo zdaj junaka

Odvetnik premierja Roberta Goloba, Stojan Zdolšek , je potrdil, da je prejel osnutek ugotovitev KPK o aferi Karigador, ki smo jo aprila letos razkrili v rubriki 24UR Fokus . Golob je namreč s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Golobove stranke Svoboda Tomaža Subotiča, ki jo ima ta v naselju Karigador v hrvaški Istri.

Komisija Golobu očita, da se je premier "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov", ker je na dveh sejah vlade glasoval za imenovanje Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana.

V Levici menijo, da morajo organi opraviti svoje delo v okviru nalog in pooblastil, ki jih imajo. Pričakujejo, da bo predsednik vlade pojasnil zadeve v odzivu za KPK. "V primeru pravnomočnosti pa, kot vedno, poudarjamo, da mora vsak funkcionar sprejeti odgovornost," so zapisali.

V opoziciji pa pričakujejo, da se bo premier Robert Golob držal predvolilne obljube, da bo odstopil, če bo Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila, da je kršil integriteto.

"Potrjuje se pravilo, da nobeno kosilo ni zastonj," pa je glede zadeve Karigador dejala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. Ta "prijateljska naveza" je bila po njeni oceni kratkega veka in uporabljena za to, da je nekdo pridobil vpliv.

Po informacijah portala N1 je KPK sprejela tudi drugi osnutek ugotovitev v zadevi Bobnar. Odvetnik Zdolšek je povedal, da ga še ni prejel. Gre za postopek, ki ga komisija zoper Goloba vodi zaradi očitkov nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenih pritiskih na policijo.

"Sama sem bila ves čas prepričana in vsak dan vladanja Roberta Goloba vse bolj, da se je dejansko spozabil in posegel tja, kamor ne bi smel, torej v kadrovanje v policiji," je dejala Čadonič Špeličeva. Meni, da je zelo nevarno, če tak način delovanja najvišjega politika ne bo ostal nekaznovan.

Glede na Golobovo izjavo pred preteklimi volitvami, da bi kot premier odstopil, če bi KPK pri njem ugotovil kršenje integritete, pa bomo po besedah Čadonič Špelič "zdaj videli, koliko je mož beseda".