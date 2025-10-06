Svetli način
Slovenija

Svoboda: Nekatere institucije želijo biti nad zakoni. Janša: Da vidimo zdaj junaka

Ljubljana, 06. 10. 2025 18.43 | Posodobljeno pred 45 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
T.H. , STA
Komentarji
169

V opoziciji pričakujejo, da se bo premier Robert Golob držal predvolilne obljube, da bo odstopil, če bo Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila, da je kršil integriteto. Tako so se odzvali na osnutka ugotovitev KPK-ja v zadevah Karigador in Bobnar. V Svobodi medtem menijo, da želijo biti nekatere institucije nad zakoni. V SD in Levici so bili s komentarji bolj previdni. V Levici pričakujejo, da bo premier zadeve pojasnil, v primeru pravnomočnosti pa "mora vsak funkcionar prevzeti odgovornost".

Odvetnik premierja Roberta Goloba, Stojan Zdolšek, je potrdil, da je prejel osnutek ugotovitev KPK o aferi Karigador, ki smo jo aprila letos razkrili v rubriki 24UR Fokus. Golob je namreč s partnerko Tino Gaber večkrat dopustoval v hiši poslovneža in člana Golobove stranke Svoboda Tomaža Subotiča, ki jo ima ta v naselju Karigador v hrvaški Istri. 

Tina Gaber in Robert Golob sta dopustovala v Karigadorju
Tina Gaber in Robert Golob sta dopustovala v Karigadorju FOTO: Damjan Žibert

Komisija Golobu očita, da se je premier "znašel v okoliščinah, ki lahko predstavljajo konflikt interesov", ker je na dveh sejah vlade glasoval za imenovanje Subotiča v svet Splošne bolnišnice Celje in svet Psihiatrične klinike Ljubljana.

Preberi še KPK v zadevi Karigador zaznala nasprotje interesov. Golob osnutka še ni videl

V Levici menijo, da morajo organi opraviti svoje delo v okviru nalog in pooblastil, ki jih imajo. Pričakujejo, da bo predsednik vlade pojasnil zadeve v odzivu za KPK. "V primeru pravnomočnosti pa, kot vedno, poudarjamo, da mora vsak funkcionar sprejeti odgovornost," so zapisali.

V opoziciji pa pričakujejo, da se bo premier Robert Golob držal predvolilne obljube, da bo odstopil, če bo Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila, da je kršil integriteto. 

"Potrjuje se pravilo, da nobeno kosilo ni zastonj," pa je glede zadeve Karigador dejala poslanka NSi Vida Čadonič Špelič. Ta "prijateljska naveza" je bila po njeni oceni kratkega veka in uporabljena za to, da je nekdo pridobil vpliv.

Po informacijah portala N1 je KPK sprejela tudi drugi osnutek ugotovitev v zadevi Bobnar. Odvetnik Zdolšek je povedal, da ga še ni prejel. Gre za postopek, ki ga komisija zoper Goloba vodi zaradi očitkov nekdanje notranje ministrice Tatjane Bobnar o nedovoljenih pritiskih na policijo.

"Sama sem bila ves čas prepričana in vsak dan vladanja Roberta Goloba vse bolj, da se je dejansko spozabil in posegel tja, kamor ne bi smel, torej v kadrovanje v policiji," je dejala Čadonič Špeličeva. Meni, da je zelo nevarno, če tak način delovanja najvišjega politika ne bo ostal nekaznovan.

Glede na Golobovo izjavo pred preteklimi volitvami, da bi kot premier odstopil, če bi KPK pri njem ugotovil kršenje integritete, pa bomo po besedah Čadonič Špelič "zdaj videli, koliko je mož beseda".

Preberi še Janša: Vsako kosilo je treba enkrat plačati

V SDS zadeve niso želeli komentirati. Je pa predsednik SDS Janez Janša na X delil posnetek zgoraj omenjene Golobove predvolilne zaveze in pripisal: "Da vidimo zdaj junaka."

Da te vrednote v Svobodi še vedno zagovarjajo, je za našo televizijo dejal minister za obrambo Borut Sajovic. "Se je pa treba vprašati, pa razmisliti, kdaj so pa te vrednote ali pa delo neodvisnih inštitucij tudi zlorabljene v kakšen drug namen," je dejal in dodal, da "želijo biti nekatere institucije nad zakoni".

Predsednik SD Matjaž Han pa je dodal, da mora pravna država funkcionirati in da je treba spoštovati pravne norme, "je pa od vsakega politika odvisno, kako ravna v takem primeru".

robert golob kpK karigador bobnar odzivi
Beljakovinski izdelki: So res bolj zdrava izbira?

Izteka se čas za odstrel medvedke in mladiča: bo država podaljšala dovoljenje?

KOMENTARJI (169)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jožajoža
06. 10. 2025 20.20
-4
GOLOB je MIR,janša,ZLOOO pa vojna.
ODGOVORI
2 6
Castrum
06. 10. 2025 20.20
+1
"Da vidimo junaka"....hahaha, vrhunska!....pa da ga vidimo
ODGOVORI
1 0
Pujček
06. 10. 2025 20.19
+3
V socializmu smo zgradili močno Slovenijo glede na dejstvo kako harajo po njej tisti, ki se imajo za naslednike komunistov in komunisti, ki so sedaj pod prižnico. Isti, isti......
ODGOVORI
3 0
asgard
06. 10. 2025 20.22
+1
Zgradilo se je na tujih pufih. In PONOSNI nasledniki komunistov so SD. Koprivec se je tako trkal po prsih da sem mislil da bo na križu ven prišel.
ODGOVORI
1 0
Beuelin
06. 10. 2025 20.19
Hude nepravilnost, podrejeni dal navodila in mimogrede vsi pričakujemo da naredi red v policiji in prespal pri prijatelju.
ODGOVORI
0 0
Puško v koruzo
06. 10. 2025 20.18
+1
Golob je trdoživa žival. Pa še letat po zraku zna. Ne mors ti njega
ODGOVORI
1 0
Killing of Hind Rajab
06. 10. 2025 20.17
-3
kaj je Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotovila in ali je bivši komunist lažnivi janša kršil integriteto...ker do danes NI pojasnil ( minevajo desetletja) od kje mu več sto tisoč evrov viška....Menda bi bilo prav in junaško od janše da se izjasni v tej zadevi...
ODGOVORI
1 4
jedupančpil
06. 10. 2025 20.21
mislm , da si lahko glavni pri preiskavi
ODGOVORI
0 0
Ponent
06. 10. 2025 20.17
+0
Janša pa je lahko tu pametn ja, ko je bil na Marčičevi jahti z Dimnikom pa ni bil na dopustu, ampak delal plane kak bo ropal državo, vas pa ni motilo? Spomin mate eni ko zlata ribica...on je lahko tu zadnji ki se oglaša, sicer ga pa nihče nič ni vprašal, zdrahar pokvarjeni maščevalni
ODGOVORI
2 2
asgard
06. 10. 2025 20.23
V prostem času lahko dela kar hoče. Pa sploh takrat ni bil PV.
ODGOVORI
0 0
Brus123
06. 10. 2025 20.16
-1
Kdor ni z JJ (beri krade z njim), dobi polena dva do trikrat pod noge, potem pa v glavo. Se vam zdi to prav?
ODGOVORI
1 2
Killing of Hind Rajab
06. 10. 2025 20.15
-7
janševiki pozivajo...vsi na kolesa in protestirat...že ta petek okoli parlamenta v živo - pride vseh 7 in vsak svoj rolato...Čestitke.
ODGOVORI
1 8
Luka40
06. 10. 2025 20.20
+1
Si se zmotil.. To sta edino holob in Kučan pozivala...
ODGOVORI
1 0
awontuwej
06. 10. 2025 20.12
-6
Iz komentarjev je jasno razvidno, da je janshitis zelo resna bolezen, saj povzroča trajne okvare in odmiranje možganov, kjer so še, seveda...
ODGOVORI
3 9
asgard
06. 10. 2025 20.24
Predvsem pa ta bolezen napade volilce levega pola. Ko jo enkrat dobijo se je ne morejo znebiti. Še spat ne morejo ker se jim Janša nonstop prikazuje. Bognedaj da odprejo konzervo.....
ODGOVORI
0 0
SDS_je_poden
06. 10. 2025 20.11
-1
Haha...se Jufka oglaša, taprav heroj.
ODGOVORI
6 7
Animal_Pump
06. 10. 2025 20.11
+4
Se pravi...Jaz dopustujem v vili...ti boš pa v svetu mal po raznih bolnicah. Usluga za uslugo. Ma to je ogabno...pa govorte kar hočete.
ODGOVORI
6 2
Beuelin
06. 10. 2025 20.20
Biti v svetu bolnice tudi ni ravno hud položaj.
ODGOVORI
0 0
Shisui
06. 10. 2025 20.11
+5
Kva je zdej 24ur a ne boste kolesarjev na kup klical? xD
ODGOVORI
9 4
Ricola Swiss
06. 10. 2025 20.11
+2
V Dobruški vasi mu svetujemo, da se po odstopu posveti tinci, da mu slučajno ne uide na kakšno jahto.
ODGOVORI
5 3
jedupančpil
06. 10. 2025 20.19
Tina GG doda se en G pa bo kmal na hubu :)
ODGOVORI
0 0
Rdečimesečnik
06. 10. 2025 20.10
+2
Glasni svobodnjaki se že izmotavajo
ODGOVORI
4 2
awontuwej
06. 10. 2025 20.09
-2
Zanimivo je to, da nikogar ni motilo, ko je Janša zamenjal v policiji vse vodje. Aja, saj jih ni on, ampak Hojs...
ODGOVORI
6 8
medekmali medekmali
06. 10. 2025 20.08
+5
najbolj nori smo pa mi vsi ki to gledamo in ne ukrepamo 🤦🤦🤦🤦🤦vsi na ulico .
ODGOVORI
8 3
Big dick
06. 10. 2025 20.08
Na kratko kar drži, da so vsi isti, pa če bomo opice volili, ga bodo po svoje udarile in namesto banan kaj bolj opojnega konzumirale.
ODGOVORI
0 0
Luka40
06. 10. 2025 20.08
+3
Ne bo odstopil, kar bo itak s tem dokazal, da laže in ne bo se testiral na droge, ker vsi vemo kaj bo pokazalo!! Še kdo pleše?? Kje ste kolesarji?
ODGOVORI
6 3
