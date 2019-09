Levica proti rezom v socialne transferje: na 'varčevalnem radarju' najšibkejši

Vlada po mnenju Levice vstopa v jesen z izrazito 'antisocialno politiko', ob čemer stranka napoveduje boj proti rezom v socialne transferje. Na 'varčevalnem radarju' vlade so po njihovem predvsem enostarševske družine, 80 odstotkov teh pa predstavljajo matere samohranilke z otroki. Levica med drugim nasprotuje tudi ukinitvi dodatka na delovno aktivnost.

"V Levici ostro nasprotujemo predlaganim antisocialnim ukrepom in napovedujemo boj proti rezom v socialne transferje, ki bodo najbolj ranljivim družinam socialno pomoč še letos znižali tudi za 200 evrov," so v stranki uvodoma zapisali v sporočilu za javnost. Kot dodajajo, so na 'varčevalnem radarju' vlade predvsem enostarševske družine, družine z enim zaposlenim staršem in vsi delovno aktivni prejemniki denarne socialne pomoči. Po njihovih podatkih bo s tem kar 23.124 oseb prejelo bistveno nižjo socialno pomoč ali pa bodo pravico do pomoči izgubili.

Več kot 23.000 oseb bo prejelo bistveno nižjo socialno pomoč ali pa bodo pravico do pomoči izgubili, opozarjajo v Levici. FOTO: Kanal A

Med drugim nasprotujejo tudi predlogu vlade o ukinitvi dvakratnega letnega usklajevanja socialnih transferjev z rastjo cen življenjskih potrebščin. "To pomeni, da bo zaradi varčevanja na dvig socialne pomoči, otroškega dodatka ali štipendij treba čakati eno leto," dodajajo v Levici. "Ker želi vlada na plečih najrevnejših privarčevati 22 milijonov evrov in jih pahniti še globlje v revščino, bomo v Levici storili vse, da do tega sramotnega ukrepa ne pride," so jasni.

Vlada po besedah Vatovca "izrazito antisocialno politiko izvaja zadnjega pol leta, čeprav je v koalicijski pogodbi zapisano, da bodo ravno ta dodatek za delovno aktivnost ne ukinili, ampak celo zvišali". V Levici so po Vatovčevih besedah že vložili dopolnila, s katerimi bi črtali te "nepravične" ukrepe.

"Vlada Marjana Šarca se je zavezala k boju proti revščini. To je eden ključnih razlogov, da smo jo v Levici podprli. Celo v koalicijski pogodbi je zapisano, da se bo dodatek, ki ga zdaj želijo ukiniti, povečal. A vse kaže, da ta vlada z odpravljanjem revščine ne misli resno. Ravno nasprotno, s tem ko bo najrevnejšim družinam, materam samohranilkam, revnim zaposlenim vzela 200 evrov, bo revščino v Sloveniji poglobila in še povečala socialne razlike v družbi," izpostavlja vodja poslanske skupine Levica Matej T. Vatovec. "Gre za izrazito antisocialne politike, ki gredo predvsem na škodo revnih zaposlenih," je v izjavi za javnost še dodal Vatovec. Levica: Ukinitev dodatka za delovno aktivnost bo prizadela predvsem revne družine Ukinitev tega dodatka bo imela po navedbah Levice "katastrofalne" posledice za življenje mater samohranilk in drugih gospodinjstev z nizkimi dohodki. Socialno pomoč bo izgubilo ali pa se bo znižala več kot 4600 družinam, v katerih je vsaj ena oseba zaposlena za več kot 128 ur mesečno.

Levica pristojni ministrici Ksenji Klampfer očita, da zavaja javnost. Na predloge vlade je sicer Levica že vložila dopolnila.

Materi samohranilki z enim otrokom, zaposleni za minimalno plačo, se bo pomoč znižala za kar 197 evrov, družini z dvema otrokoma, kjer je en starš zaposlen in prejema minimalno plačo, pa za 205 evrov, so še dodali. "Čeprav so se vladne stranke v koalicijski pogodbi zavezale, da bodo revščino odpravljale in ta dodatek celo povečale, zdaj vlada predlaga njegovo ukinitev. Z ukinitvijo bo namreč na račun mater samohranilk, otrok in ljudi z nizkimi dohodki privarčevala 16 milijonov evrov letno," so kritični.

Dodatek za delovno aktivnost dviguje mejo za upravičenost do socialne pomoči in s tem družinam z nizkimi plačami zagotavlja nujno pomoč, poudarjajo v Levici. FOTO: Thinkstock