Levica s pol manjšo podporo, prehiteli so jo Pirati, vrnitev SD

Med strankami dobra dva meseca pred evropskimi volitvami občutno vodi Janševa SDS. Če bi bile volitve danes, bi največjo opozicijsko stranko podprla več kot petina vprašanih (21,5 %). Sledi Golobova Svoboda (14,3 %), iz najhujše politične krize pa so izplavali Socialni demokrati. Vrnili so se na položaj tretje stranke v državi in na spodnjo mejo svoje običajne javne podpore (5,6 %). Sledita Nova Slovenija (4,6 %) in – pozor – neparlamentarni Pirati (3,1 %).