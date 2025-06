Levica še korak bližje povezovanju z Vesno? 'Imamo soroden pogled na svet'

OGLAS

Svet Levice bo odločal o tem, ali koordinatorici stranke Asti Vrečko podeli mandat za podpis namere za skupni nastop na volitvah s stranko Vesna. Pričakovati je, da bo svet tako odločitev podprl. Končno besedo o tem pa bo podal kongres stranke, ki bo jeseni. Vrečko je v četrtek v izjavi za medije ocenila, da so si z Vesno v programskih izhodiščih zelo sorodni, hkrati pa se že precej dobro poznajo. Z Vesno so v pogovorih že od njenega nastanka, na prejšnjih lokalnih volitvah pa so ponekod tudi že nastopili skupaj. "Druži nas predvsem soroden pogled na svet v smislu solidarne in pravične družbe, dostojnega življenja posameznika in perečih okoljskih vprašanj," je dejala. Skupno jim je tudi mnenje, da bi morala imeti zelena politika v Sloveniji močnejši glas.

Skupaj jih je po besedah Vrečkove pripeljalo iskanje možnosti za družbene spremembe, pogovore pa si želijo "konstruktivno zaključiti v duhu povezovanja". Glede na dogajanje v Evropi in v svetu ter vzpona desnice pa so zavezani tudi k temu, da ne bodo dopustili desnega populizma, krčenja človekovih pravic in teptanja pridobitev socialne države. V Levici se pogovarjajo tudi z nekaterimi lokalnimi iniciativami, ki so izrazile svoj interes in s katerimi delijo podobne svetovnonazorske poglede in poglede na razvoj Slovenije. Vrečko je spomnila tudi na to, da je Levica nastala s povezovanjem strank.

Tudi v Vesni so navedli, da z Levico že dlje časa prepoznavajo sorodnost programskih usmeritev in možnost tesnega vsebinskega sodelovanja. Pogovori o skupnem nastopu na volitvah potekajo konstruktivno, so ocenili. "V Vesni bomo o nadaljnjih korakih odločali transparentno in v skladu s statutom. O sodelovanju bodo presojali organi stranke, v več stopnjah, saj želimo, da o tem sodelovanju presojamo premišljeno, na podlagi jasnih skupnih ciljev," so zapisali za STA.

Prejeli tudi pobudo Zelenih Slovenije

V Vesni so potrdili tudi, da so prejeli pobudo Zelenih Slovenije za skupen nastop zelenih političnih opcij na parlamentarnih volitvah. Pobudo sicer pozdravljajo, a menijo, da so "Zeleni Slovenije s preteklimi povezovanji dokazali, da so zeleni predvsem po imenu". "Bojimo se, da gre bolj za manever desnice in njenega vodje, kot za iskreno pobudo," so dejali in dodali, da so trenutno osredotočeni na povezovanje s tistimi, ki so jim podobni v programu in v delovanju.

Tudi iz Stranke mladih - Zeleni Evrope so odgovorili, da so pobudo Zelenih Slovenije prejeli in jim odgovorili, da pa je o vsebini še preuranjeno govoriti.

