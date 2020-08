Levica: Tonin in NSi bežita pred javno razpravo o 780-milijonskem nakupu orožja

To pomeni, "da NSi in Tonin javnosti dajeta manj kot pet dni časa za javno razpravo o največji nabavi orožja in največji investiciji te vlade", so sporočili iz Levice.

V Levici proti "takemu nedemokratičnemu in netransparentnemu postopanju ostro protestiramo in svarimo Tonina in NSi, da s hitenjem in sprejemanjem zakona proč od oči javnosti odpirajo vrata korupciji, netransparetnosti in novim krajam javnega denarja, za katere bodo osebno odgovorni," je v današnji izjavi izpostavil koordinator Levice Luka Mesec.