Levica v ovadbi SDS očita kršitev proste odločitve volivcev

Ministrica je sicer spomnila še, da o zakonu o dodatkih k pokojninam že tedne poteka burna razprava, na ministrstvu, kjer so zakon pripravljali, pa so že večkrat pojasnili, da gre le za nadgradnjo obstoječega zakona, ki bo bolj jasno in natančno opredelil kriterije za podeljevanje dodatkov. "Nenazadnje vemo, da je trenutno največja opozicijska stranka SDS dvakrat, ko je bila na vladi, točno takšne dodatke tudi podeljevala," je izpostavila Vrečkova.

Po besedah Vrečkove pa gre tudi za javni linč večkrat nagrajene umetnice tako doma kot v tujini in linč njenega dela. "Ni potrebe, da se vsi spoznamo na umetnost, niti da jo imamo radi ali da nam je sploh všeč. Drugo pa je, kadar to uporabljamo za to, da se ljudje zgražajo in zavajajo," je izpostavila. Glede kazenske ovadbe proti SDS pa so v stranki govorili tudi z umetnico Majo Smrekar, ki po besedah Vrečkove njihovi odločitvi ni nasprotovala.

Koordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je na današnji novinarski konferenci med razlogi za kazensko ovadbo SDS med drugim navedla uporabo fotografij umetniških del slovenske umetnice Maje Smrekar "brez kakršnegakoli dovoljenja za materialne in moralne avtorske pravice" na plakatih, s katerimi največja opozicijska stranka nagovarja k oddaji podpisov za zakonodajni referendum o dodatku k pokojninam za posebne dosežke na področju umetnosti. SDS in njihovega predsednika Janeza Janšo bodo kazensko ovadili zaradi suma kršitve proste odločitve volivcev, kot jo opredeljuje kazenski zakonik.

S pozivanjem k zakonodajnemu referendumu so se po njenem mnenju v SDS vnovič odločili za "kulturni boj in politično instrumentalizacijo umetnosti za obračunavanje z našo stranko in tudi z našo vlado". Hkrati je največji opozicijski stranki očitala dolgoletno sovraštvo in delovanje proti kulturi in umetnosti ter kritično razmišljujočim posameznikom. To po njenih besedah glede na vodenje resorja za kulturo v času Janševih vlad ne preseneča. Njihovo postopanje pa je obenem primerjala z nacistično Nemčijo v 30. letih prejšnjega stoletja in razstavo izrojene umetnosti.

Vrečkova je sicer prepričana, da bo SDS uspelo zbrati potrebne podpise za razpis zakonodajnega referenduma, Levica pa se bo aktivno vključila v kampanjo, je napovedala.

Tudi glede še ene plakatne akcije SDS, na katerih so na fotografije premierja Roberta Goloba, predsednice DZ iz vrst Svobode Urške Klakočar Zupančič, koordinatorice Levice in ministrice za kulturo Aste Vrečko ter poslanke Levice in podpredsednice DZ Nataše Sukič ter pripis Lažejo vam, bodo v Levici raziskali, ali imajo v SDS avtorske pravice za uporabo teh podob oz. kje so jih pridobili. Po njeni oceni pa se v SDS počutijo ogrožene, zato "počnejo cel kup stvari proti koaliciji" in so "celo šli v kar velike stroške" s plakatnimi akcijami.

Po mnenju SDS razlog za ovadbo odsotnost vladnih ukrepov za upokojence

Kazenska ovadba, ki jo je napovedala Levica, ni povezana z avtorskimi pravicami umetnice in podobami njenih del, ki jih SDS uporablja pri nagovarjanju k podpori referendumu o dodatku k pokojnini za izjemne dosežke v umetnosti, menijo v SDS.

"Ne gre za reprodukcijo umetniškega dela, gre zgolj za obdelavo fotografije, ki je bila javnosti prvič predstavljena pred sedmimi leti, tako na nacionalni televiziji, v komercialnih medijih, na spletu," je v današnji izjavi za medije vse očitke zoper SDS zavrnil njihov poslanec Andrej Hoivik. Ob tem je dodal, da je bilo v preteklosti že veliko plakatov, ki jih je tako Levica kot tudi ostale stranke uporabljale za različne namene, pa "seveda sodišče ni razsojalo oziroma razsodilo v prid tiste stranke, ki je bila pravzaprav tožeča stranka".

Sicer pa je po prepričanju SDS razlog za kazensko ovadbo ta, da aktualna vladna koalicija v treh letih mandata ni naredila ničesar dobrega za državljane Slovenije, še manj pa za upokojence. Na tem področju vlada ni opravila svojega dela, menijo v SDS, po navedbah Hoivika pa preseneča tudi, da se nameravajo pokojninske reforme lotiti z novelo zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ne pa novim zakonom.

Hoivik je sicer zavrnil očitke, da gre pri zbiranju podpisov za razpis zakonodajnega referenduma za boj proti umetnosti, ki jim ga očitajo v Levici, gre pa za boj proti vladni koalicije, je pritrdil. Zakon o dodatku k pokojninam za posebne dosežke na področju umetnosti je namreč "višek arogance vladne koalicije, ki je uzakonila ta zakon", menijo v SDS. Na referendumu pa bi tako odločali o tem, ali je "pošteno, da se uzakoni nekaj, kar prinaša privilegije v višini 18.000 evrov letnega dodatka iz državnega proračuna, ki ga z davki plačujemo vsi državljani in državljanke", je dejal Hoivik.

Po njegovih navedbah podatki, ki jih imajo v stranki, nima pa jih ministrstvo za kulturo, kažejo, da bi po omenjenem zakonu bilo do takšnega dodatka upravičenih med 100 in 200 posameznikov. "Zelo enostavno lahko vsak izračuna, koliko to znese na letni ravni. Mi predvidevamo, da bi ta strošek referenduma pokrili v dveh letih, če bi bil ta zakon uveljavljen," je ocenil Hoivik.

Kot je še povedal, so z zbiranjem podpisov za razpis referenduma že zelo blizu mejniku 40.000 podpisov, ki jih morajo zbrati.