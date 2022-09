Levica v predsedniško bitko sama in s Kordišem na čelu?

Seznam tistih, ki želijo naslediti Boruta Pahorja, se bo najverjetneje podaljšal za še eno novo ime. Zasedal bo namreč svet stranke Levica, na kateri bodo razpravljali in odločali o svojem kandidatu za predsedniške volitve. Ob 18. uri je sklicana novinarska konferenca, na kateri bodo predstavili svojo odločitev. Po neuradnih informacijah naj bi bil edini evidentirani kandidat poslanec stranke Miha Kordiš.

icon-expand Poslanec Levice Miha Kordiš. FOTO: Aljoša Kravanja

Da bo Levica vstopila v predsedniško tekmo, je svet stranke sklenil 5. septembra. "Ocenili smo, da je politični prostor odprt za kandidata ali kandidatko, ki bo zastopal/-a vrednote in glas delovnih ljudi, v času draginje postavil/-a v ospredje socialno pravičnost ter zagovarjal/-a varovanje okolja in jasno mirovniško mednarodno politiko," so pojasnili takrat. Odprli so kandidacijski postopek in napovedali, da bodo svojega kandidata ali kandidatko predstavili čez dva tedna. "Kot tihi favorit velja poslanec Miha Kordiš," je poročal novinar 24UR Anže Božič. Kot danes piše časnik Delo, naj bi bil Kordiš tudi edini evidentirani kandidat.

icon-expand Vladno koalicijo sestavljajo Gibanje Svoboda, SD in Levica. FOTO: Aljoša Kravanja

Levica je najmanjša stranka aktualne koalicije, ki na jesenskih predsedniških volitvah očitno tako ne bo nastopila s skupnim kandidatom. Stranka SD je kot kandidata namreč podprla svojega evropskega poslanca Milana Brgleza, ob tem pa upala na širšo koalicijsko podporo, saj je k projektu povabila tudi Gibanje Svoboda in Levico.

Gibanje Svoboda je svojo kandidatko sprva že imelo, to je bila Marta Kos, a ta je pozneje sporočila, da zaradi osebnih okoliščin od kandidature odstopa. Prejšnji teden po seji sveta stranke je Robert Golob nato dejal, da bodo na volitvah v prvem krogu podprli neodvisnega kandidata, ki pa ne sme imeti nobenih strankarskih funkcij. Prav to pa naj bi pri morebitni podpori narobe hodilo Brglezu: "Po neuradnih informacijah ima dve težavi: kandidira na prihajajočem kongresu SD za podpredsednika omenjene stranke, trenutno pa je tudi predsednik konference Socialnih demokratov," je pojasnil Božič. Danes kandidaturi za predsednika republike sicer še uradno vlagata tudi Anže Logar in Nataša Pirc Musar, ki jima javnomnenjske raziskave napovedujejo neposredni spopad za predsedniški položaj v drugem krogu volitev. Po zadostnem številu zbranih podpisov so kandidature že vložili tudi Gregor Bezenšek, Janez Cigler Kralj in Vladimir Prebilič.

Skrajni rok za oddajo kandidature je 28. september, dokončni seznam kandidatur pa bo znan najpozneje 7. oktobra. Prvi krog 23. oktobra, drugi krog 13. novembra Volitve za predsednika republike bodo 23. oktobra.

icon-expand Volilna skrinjica. FOTO: Aljoša Kravanja

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, morajo državni volilni komisiji (DVK) do 22. septembra, torej do jutri, sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu. Tudi oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, lahko okrajni volilni komisiji do 12. oktobra sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Tri dni pred začetkom glasovanja, torej najpozneje 19. oktobra, pa bodo morali okrajnim volilnim komisijam sporočiti svojo željo tisti volivci, ki bi želeli glasovati na volišču v drugem okraju, ker bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča.