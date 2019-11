Levica: Vlada je dokončno odstopila od dogovora z nami

Odbora DZ za zdravstvo in finance sta obravnavala predlog Levice o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Prvi je do nadaljnjega prekinil obravnavo predloga, saj so koalicijske stranke pripravile več dopolnil, članom odbora DZ za finance pa je za obravnavo zmanjkalo časa. Po današnjem dogajanju je koordinator Levice Luka Mesec že sporočil, da zanje sporazum o sodelovanju s koalicijo ni več obvezujoč, Šarec pa je v izjavi ponovil, da si želi nadaljnjega sodelovanja. Vladni mandat želi dokončati, a brez kompromisov ne bo šlo.

Koordinator Levice Luka Mesecje opozoril, da bi koalicija s sprejemom dopolnil povozila predlog Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Padla je še zadnja domina, ugotavljamo, da je vlada dokončno prekinila sodelovanje in odstopila od dogovora z nami," je dejal Mesec in dodal, da za Levico odslej sporazum ni več obvezujoč. Odbor DZ za zdravstvo je bil danes po napovedi koalicije, da bo vložila dopolnila, prekinjen. A v Levici ugotavljajo, da je koalicija pokazala svoje nestrinjanje s predlogom Levice, ob čemer je Mesec izpostavil zlasti namen solidarnostnega plačevanja zavarovanja. Po besedah Mesca je tako danes padla še zadnja domina in je vlada dokončno prekinila sodelovanje z Levico. Med drugim je izpostavil še spremembe dohodninske lestvice, ukinitev dodatka za delovno aktivnost ter proračun. Sporazum, ki so ga sklenili z vlado, tako po besedah Mesca za Levico ni več zavezujoč in so odslej v polni opoziciji. Že dopoldan pa je Mesec napovedal, da vsebinsko delovanje Levice odslej ne bo nič kaj drugačno in bodo ostali konstruktivna opozicija. Na očitke nekaterih v koaliciji, da s tem omogočajo nastanek desne vlade, pa je odgovoril, da "je ta vlada z določenimi potezami že močno skrenila v desno".

Odbor DZ za zdravstvo je do nadaljnjega prekinil obravnavo predloga Levice o ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. FOTO: Bobo

Šarec: Ne zapušča vlada Levice, prej obratno Premier Marjan Šarec je prepričan, da ni vlada tista, ki bi zapuščala Levico, ampak je lahko prej obratno. Še preden je koordinator Levice Mesec sporočil, da zanje sporazum o sodelovanju s koalicijo ni več obvezujoč, je Šarec v izjavi ponovil, da si želi nadaljnjega sodelovanja. Znova je obžaloval politiko ultimatov oziroma vsakokratnega zaostrovanja, saj ocenjuje, da se da v tišini in v nekem normalnem dialogu veliko narediti.

Šarec je danes dejal, da bi od Levice pričakoval več potrpežljivosti. FOTO: Miro Majcen

"Je pa res, da bi od Levice tudi pričakoval nekaj več potrpežljivosti, kajti veliko projektov smo izvedli skupaj in tudi ti projekti, ki se že izvajajo, so tudi v sodelovanju z Levico. Niso pa vsi njihovi projekti izvedljivi na ta način, kot si oni zamišljajo," je povedal. Poudaril je, da je LMŠ kot sredinska stranka pripravljena na kompromise in jih tudi sprejemajo. "Politika je pač kompromis, zlasti v demokraciji in zlasti pri manjšinski vladi," je dodal in spomnil, da ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja že pretekle večinske vlade z manj partnerji niso bile sposobne izpeljati."Potem si ne smemo nič očitati, če tej manjšinski vladi to ne bo uspelo," je dejal. Obenem pa je poudaril, da ne obupuje, in ponovil, da lahko zakonodajo sprejmejo le, če bodo vsi vložili napor v iskanje kompromisa. "Če tega kompromisa ne bo, pač ne." Glede nadaljnjega delovanja manjšinske vlade, ki ostaja brez formalizirane podpore Levice, je dejal, da morajo tako ali tako iskati podporo zunaj koalicije za vsak projekt oz. za vsak zakon, ki ga sprejemajo. Ob tem bi se mu zdelo nenavadno, da Levica ne bi tudi v prihodnje podprla vladnih zakonov, s katerimi se bo strinjala. Koalicija podporo pogojuje s sprejetjem devetih dopolnil Odbor za zdravstvo je danes, kot že rečeno, obravnaval predlog novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki odpravlja sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in ga prenaša v obvezno zdravstveno zavarovanje. Novela Levice med drugim predvideva tudi uvedbo prispevka na kapitalske dohodke po stopnji 7,36 odstotka. Sejo odbora za zdravstvo so prvič prekinili že kmalu po začetku, ko so koalicijski člani želeli odmor, ki so ga izkoristili za razpravo z ministrom za zdravje Alešem Šabedrom o dopolnilih. Kot je po prekinitvi dejal poslanec LMŠ Robert Pavšič, so po vseh pogovorih koalicije, Levice in pristojnih ministrstev poiskali "skupni imenovalec", ki so ga še lahko vnesli v svoj predlog dopolnil, s katerim bi "hitreje prišli do dejanske ukinitve dopolnilnega zavarovanja in načrtovanja nadaljnjih ukrepov, ki jih je že napovedalo ministrstvo za zdravje". Koalicija svojo podporo predlogu Levice tako sedaj pogojuje s sprejetjem njihovih devetih dopolnil, s katerimi po besedah Pavšiča ukinjajo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in uvajajo pavšalni prispevek. Do takega načina postopanja koalicijskih strank je bil oster Mesec, saj so v Levici koalicijske stranke k pripravi dopolnil pozivali en mesec.

Današnja seja odbora za zdravstvo. FOTO: Bobo

Da se tako poslanske skupine kot zakonodajno-pravna služba DZ opredelijo do dopolnil, potrebujejo več časa, je ocenil predsednik odbora in poslanec Levice Franc Trček. Člani odbora so tako z 11 glasovi za in nobenim proti izglasovali prekinitev obravnave predloga Levice. Kot je napovedal Trček, bodo člani odbora o nadaljevanju obravnave pravočasno obveščeni. Tako še ni jasno, kdaj se bo odbor na to temo ponovno sestal. Zakonodajno-pravna služba je po hitrem pregledu dopolnil še pred prekinitvijo sicer opozorila na vprašanje dopustnosti dopolnil, saj da se dotikajo povsem novih vsebin, ki imajo naravo drugih zakonov. Še v ponedeljek, ko je minister predstavnikom koalicije predstavil svoj predlog za ukinitev dopolnilnega zavarovanja in uvedbo obvezne pavšalne dajatve, ki bi se stekala na zavod za zdravstveno zavarovanje, je koalicija izrazila načelno podporo temu predlogu in je bilo pričakovati, da bo predlog Levice danes zavrnjen. Usoda prvega od predlogov Levice za preoblikovanje zdravstvenega zavarovanja še nejasna Še pred prekinitvijo obravnave predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju na odboru za zdravstvo pa je potekala seja odbora DZ za finance, na kateri članom odbora ni uspelo končati obravnave predloga novele zakona o prispevkih za socialno varnost, s katerim bi v Levici nadomestili izpad prihodkov ob ukinitvi zdravstvenega zavarovanja. Zbiranje prispevkov za zdravstveno zavarovanje je nepravično, to je edini davek, ki ga vsi plačujemo v enakem znesku, je o dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju, kot je urejeno v Sloveniji, dejal Mesec."Nehajmo se slepiti, to je davek. Če želimo do zdravstvenih storitev priti brez doplačila, ga moramo plačevati vsi," je opozoril.

Burna razprava na seji odbora za zdravstvo. FOTO: Bobo

Dopolnilno zdravstveno zavarovanje je anomalija v sistemu financiranja zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji, je še poudaril Mesec. Poslanci Levice bi ga zato ukinili, izpad prihodkov pa nadomestili z dajatvijo, ki bo po njihovih pojasnilih bolj pravična in splošna.

Levica in njeni podporniki so v DZ danes prinesli tudi nekaj več kot 11.600 podpisov v podporo ukinitvi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. "Če poslanci koalicije in tudi drugi ne želijo poslušati Levice, naj vsaj prisluhnejo glasu ljudi, ki so podpisali peticijo in si želijo ukinitve dopolnilnega zavarovanja," je v izjavi medijem tik pred tem, ko so podpise prinesli v DZ, pozval vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec.Članica Levice Ana Štromajer je povedala, da so podpise zbirali predvsem z namenom, da vladi sporočijo, da so ljudje naklonjeni ukinitvi dopolnilnega zavarovanja.