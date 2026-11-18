Kot je v izjavi v prostorih DZ v imenu poslanske skupine dejala Asta Vrečko, je javnost nedavno presenetila izjava ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca, da bo trenutna vlada naredila vse, kar je v njeni moči, da se projekta izgradnje Jek 2 ne bo dalo več zaustaviti.

"Kaj to pomeni? Minister Vrtovec za začetek pripada stranki, ki ima težave z nakazili," je bila kritična. Ob tem imamo po njenih besedah "vlado Janeza Janše - osebe, ki ima tudi zapleteno zgodovino z velikimi javnimi naročili in predsednika DZ, ki je bil obtožen pravnomočno v preteklosti za goljufijo". "To je ta ekipa, ki želi sprožiti enega največjih projektov investicij v tej državi, govori se že o več kot 20 milijardah, s tem, da bi se to odločila samovoljno, brez referenduma. To je popolnoma neprimerno," je poudarila Vrečko in spomnila tudi na zgodovino, ki državo bremeni zaradi investicije v izgradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6).

Kritična je bila tudi do tega, da naj bi se aktualna vlada, ki je v prijateljskih odnosih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, že pogovarjala z ameriškim podjetjem Westinghouse za dobavo reaktorjev. "Videli smo, kako je to podjetje gradilo v preteklosti. Tukaj je tudi nedavni primer, ko se je podaljšala gradnja jedrske elektrarne v zvezni državi Georgia v ZDA, investicija pa skoraj podvojila. Kot vidimo, stvari niso povsem jasne in čiste," je ocenila Vrečko.

Kot "najhujše" pa se ji zdi, da bo aktualna vlada, ki v ospredje postavlja konkurenčnost poslovnega okolja, s "temi pogovori pravzaprav zaprla pot, da bi se lahko pogovarjali in iskali najboljšega ponudnika". "Ko se dogovoriš z enim, potem ne moreš dobiti drugih ponudb ali pa imeti odprtih poti za pogajanja," je podčrtala.