Kot je v izjavi v prostorih DZ v imenu poslanske skupine dejala Asta Vrečko, je javnost nedavno presenetila izjava ministra za infrastrukturo in energetiko Jerneja Vrtovca, da bo trenutna vlada naredila vse, kar je v njeni moči, da se projekta izgradnje Jek 2 ne bo dalo več zaustaviti.
"Kaj to pomeni? Minister Vrtovec za začetek pripada stranki, ki ima težave z nakazili," je bila kritična. Ob tem imamo po njenih besedah "vlado Janeza Janše - osebe, ki ima tudi zapleteno zgodovino z velikimi javnimi naročili in predsednika DZ, ki je bil obtožen pravnomočno v preteklosti za goljufijo". "To je ta ekipa, ki želi sprožiti enega največjih projektov investicij v tej državi, govori se že o več kot 20 milijardah, s tem, da bi se to odločila samovoljno, brez referenduma. To je popolnoma neprimerno," je poudarila Vrečko in spomnila tudi na zgodovino, ki državo bremeni zaradi investicije v izgradnjo šestega bloka Termoelektrarne Šoštanj (Teš 6).
Kritična je bila tudi do tega, da naj bi se aktualna vlada, ki je v prijateljskih odnosih z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, že pogovarjala z ameriškim podjetjem Westinghouse za dobavo reaktorjev. "Videli smo, kako je to podjetje gradilo v preteklosti. Tukaj je tudi nedavni primer, ko se je podaljšala gradnja jedrske elektrarne v zvezni državi Georgia v ZDA, investicija pa skoraj podvojila. Kot vidimo, stvari niso povsem jasne in čiste," je ocenila Vrečko.
Kot "najhujše" pa se ji zdi, da bo aktualna vlada, ki v ospredje postavlja konkurenčnost poslovnega okolja, s "temi pogovori pravzaprav zaprla pot, da bi se lahko pogovarjali in iskali najboljšega ponudnika". "Ko se dogovoriš z enim, potem ne moreš dobiti drugih ponudb ali pa imeti odprtih poti za pogajanja," je podčrtala.
Po njenih besedah bi "samovoljna odločitev" ministra Vrtovca in vlade Janeza Janše dala tudi mlinski kamen okoli vratu državljanom in zanamcem. Kritična pa je bila tudi do tega, da je minister Vrtovec v vlogi opozicijskega poslanca leta 2024 zagovarjal izvedbo referenduma o projektu Jek 2, po vstopu v vlado pa spremenil stališče.
"V tej vladi je pač odvisno, na katerem stolčku sediš, tako se tudi odločaš. Mislim, da je to enostavno prevelik projekt, da bi na ta način prepustili usodo Slovenije in prihodnost naših otrok eni taki samovoljni odločitvi, ki se že na daleč zdi, da lahko gre tukaj za precej drugačne povezave, kot pa zgolj v korist Slovenije," je poudarila Vrečko.
V luči tega bodo v poslanski skupini na nujni seji odborov za infrastrukturo in okolje zahtevali, da vladajoči pokažejo vsebino osnutka medvladnega sporazuma o sodelovanju na področju jedrske energije med Slovenijo in ZDA, celovito finančno analizo projekta, odprt in konkurenčen postopek izbire dobavitelja ter izvedbo posvetovalnega referenduma pred končno investicijsko odločitvijo.
Kot je še poudarila Vrečko, gre za odločitve, ki niso v rokah ene vlade, ampak "vseh nas, zato morajo biti upravljane odgovorno, z integriteto, poštenostjo in transparentnostjo".
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