Levica vlado poziva k priznanju Palestine in uvedbi sankcij proti Izraelu

K temu stališču se je pridružila tudi slovenska vlada v odzivih predsednika vlade Roberta Goloba in ministrice za zunanje in evropske zadeve Tanje Fajon , ki je "celo izrazila, da je solidarnost z Izraelom neomajna", dogajanje povzemajo v Levici.

Sledili so številni odzivi zahodnih voditeljev, ki so vsi po vrsti hiteli obsojati "teroristični napad", izražati neomajno solidarnost z Izraelom in spodbujati njegovo pravico do samoobrambe, nadaljujejo.

"Ob tem opozarjam, da je ob številnih obstreljevanjih ciljev v Gazi s strani Izraela v zadnjih letih naše zunanje ministrstvo vedno previdno pozivalo k prekinitvi ognja in umirjanju razmer, nikoli pa ni bilo sposobno obsoditi okrutnih dejanj izraelskega režima, ki sistematično obstreljuje (predvsem) civilne objekte na območju Gaze, tudi z mednarodno prepovedanimi sredstvi, kot je beli fosfor," v pobudi, ki so jo naslovili Odnos Republike Slovenije do apartheidnega režima države Izrael , v imenu Levice piše vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec .

"In prav ta politika je razlog za eskalacijo nasilja na palestinskih območjih v zadnjih mesecih, ki je pripeljala do Hamasove vojaške operacije Nevihta Al Aksa, na kar je opozoril tudi član kseneta Ofer Cassif ," dodajajo.

"Kar številne mednarodne organizacije že dlje časa ugotavljajo, je to, da Izrael že desetletja krši resolucije Združenih narodov, predvsem pa ženevske konvencije. Vse to skupaj s politiko nezakonitega plenjenja ozemlja, prisilnega izseljevanja in priseljevanja naseljencev, postavlja izraelsko državno politiko do Palestincev ob bok tistemu, kar smo pretežni del prejšnjega stoletja opazovali v Južni Afriki: apartheidu. Ta politika se je v zadnjem času še stopnjevala pod vlado, v kateri ključne pozicije v nacionalno-varnostnem aparatu države Izrael zasedajo skrajni desničarji," pišejo.

Po njihovih besedah je Gaza največji odprti zapor na planetu, v katerem živita več kot dva milijona Palestincev z omejeno oskrbo z vodo in elektriko ter ostalimi osnovnimi potrebščinami, omejenim gibanjem ter kratenjem drugih osnovnih človekovih pravic in svoboščin. Enako pa velja za ostalo palestinsko prebivalstvo znotraj Izraela, dodajajo.

Kot pravijo, pa so ne glede na vse bilateralni odnosi med EU in Izraelom na najvišji ravni, sklenjeni so trgovinski sporazumi, ki omogočajo trgovanje tudi z izdelki, proizvedenimi ali pridelanimi na palestinskih ozemljih, ki jih je okupiral Izrael, navajajo. "Do uradnih stališč EU in odnosa do Izraela Slovenija ni nikoli znala zavzeti kritične drže in aktivno pristopiti k prvemu koraku reševanja bližnjevzhodnega vprašanja," očitajo.

Prepričani so, da bi moral biti Izrael tarča strogih sankcij

"Kar trdim je, da je prvi korak – če si res vsi želimo kratkoročnega miru v regiji – da se uradna politika do Izraela spremeni. Kot država, ki izvaja apartheid nad delom svojega prebivalstva, bi moral biti Izrael tarča strogih sankcij, po vzoru drugih držav kršiteljic mednarodnega prava. To je prvi korak, ki bo omogočil vzpostavitev trajnega sobivanja Palestincev in Izraelcev v obliki unitarne države ali dveh držav," poudarja Vatovec.

"Glede na to, da je Slovenija postala nestalna članica Varnostnega sveta OZN s programom, ki si prizadeva predvsem za mirno reševanje sporov in neomajno podporo multilateralizmu in spoštovanju mednarodnega humanitarnega prava, je njena dolžnost in obveza ravno to, da si začne aktivno prizadevati za mirno rešitev spora med Palestino in Izraelom," je prepričan.