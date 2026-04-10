Slovenija

Levica vložila interventni zakon za področje socialne oskrbe

Ljubljana, 10. 04. 2026 16.42 pred 1 uro 2 min branja 6

Avtor:
STA Ti.Š.
Položnice so se znižale le tistim, ki so bili v domovih že pred lanskim decembrom. Tisti, ki so v domove prišli pozneje, pa plačujejo po starem sistemu in več.

Skupna lista Levice in Vesne je že prvi dan nove sestave državnega zbora v proceduro vložila interventni zakon za področje socialne oskrbe, s katerim bi tudi oskrbovancem domov za starejše, ki so tja nameščeni po zakonu o socialnem varstvu in plačujejo višje položnice, omogočili, da pridejo do koriščenja dolgotrajne oskrbe in s tem nižjega plačila.

Vložitev interventnega zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in začasni podpori izvajalcem institucionalnega varstva je že v včerajšnji oddaji Tarča napovedal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac, potem ko se je izkazalo, da so se položnice znižale le tistim, ki so bili v domovih že pred lanskim decembrom. Več sto tistih, ki so v domove prišli pozneje, plačuje po starem sistemu in več, saj še vedno čakajo na odločbe, ki naj bi obtičale na vstopnih točkah centrov za socialno delo.

Kot je danes v državnem zboru povedal sokoordinator Levice in prvopodpisani pod predlog zakona Luka Mesec, je njihov predlog interventnega zakona za razliko od popolnoma neusklajenega predloga po njegovem mnenju neodgovornega trojčka strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resni.ca, usklajen medresorsko in rešuje bistven problem – oskrbovance v dolgotrajno oskrbo, ki so tja nameščeni po zakonu o socialnem varstvu in zato plačujejo višje položnice, kot bi jih plačevali, če bi bili umeščeni po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi, premestiti po novem zakonu, da pridejo do koristi dolgotrajne oskrbe tudi sami.

Mesec je še pojasnil, da so interventni zakon pripravili že pred mesecem dni, a ga zaradi volilnega obdobja niso vložili v proceduro, so pa to storili na prvi možni dan ob začetku delovanja nove sestave državnega zbora.

Shod pred parlamentom: 'Korupcija je rak rana Slovenije'

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
kita 1111
10. 04. 2026 17.37
Deluje samo pobiranje denarja ostalo je itak nateg
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
10. 04. 2026 17.19
Levica PA PA!
Odgovori
+3
4 1
medo357
10. 04. 2026 17.18
Tole, da nekateri plačujejo več, ni največji problem te šlamastike. Še večji problem je, da verjetno večina upravičencev na domu nima dostopa do dolgotrajne oskrbe in jim je ponujeno sramotno nadomestilo, le 4,5 € za uro pripadajoče dolgotrajne oskrbe. Cene primerljive oskrbe pa so na trgu preko 20 € na uro.
Odgovori
+4
4 0
kita 1111
10. 04. 2026 17.09
Dolgotrajna oskrba zelo dobro deluje zato to ni potrebno
Odgovori
+0
3 3
pinč pančev
10. 04. 2026 17.22
A deluje ?.mam js partnerko v negi 🤣🤣🤣🤣.ne ti kle zavajat ,🤣🤣🤣🤣
Odgovori
+2
2 0
Slovener
10. 04. 2026 16.54
Ali bi lahko dravljani vložili interventni zakon da se znebimo Maljevca ?
Odgovori
+11
12 1
