Levica vložila interventni zakon za področje socialne oskrbe

Vložitev interventnega zakona o ukrepih pri dolgotrajni oskrbi in začasni podpori izvajalcem institucionalnega varstva je že v včerajšnji oddaji Tarča napovedal minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac , potem ko se je izkazalo, da so se položnice znižale le tistim, ki so bili v domovih že pred lanskim decembrom. Več sto tistih, ki so v domove prišli pozneje, plačuje po starem sistemu in več, saj še vedno čakajo na odločbe, ki naj bi obtičale na vstopnih točkah centrov za socialno delo.

Položnice so se znižale le tistim, ki so bili v domovih že pred lanskim decembrom. Tisti, ki so v domove prišli pozneje, pa plačujejo po starem sistemu in več.

Kot je danes v državnem zboru povedal sokoordinator Levice in prvopodpisani pod predlog zakona Luka Mesec, je njihov predlog interventnega zakona za razliko od popolnoma neusklajenega predloga po njegovem mnenju neodgovornega trojčka strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resni.ca, usklajen medresorsko in rešuje bistven problem – oskrbovance v dolgotrajno oskrbo, ki so tja nameščeni po zakonu o socialnem varstvu in zato plačujejo višje položnice, kot bi jih plačevali, če bi bili umeščeni po novem zakonu o dolgotrajni oskrbi, premestiti po novem zakonu, da pridejo do koristi dolgotrajne oskrbe tudi sami.

Mesec je še pojasnil, da so interventni zakon pripravili že pred mesecem dni, a ga zaradi volilnega obdobja niso vložili v proceduro, so pa to storili na prvi možni dan ob začetku delovanja nove sestave državnega zbora.