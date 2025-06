Levica vložila predlog za referendum o dvigu obrambnih izdatkov

Matej Tašner Vatovec je spomnil, da je odbor aprila na nujni seji sprejel sklep, da se bo o dvigu obrambnih izdatkih opravila vključujoča javna razprava, vlada pa je organizirala posvet o predlogu resolucije v državnem svetu, na katerem so sodelovali predvsem podporniki militarizacije.

Poleg tega je Vatovec na odboru izpostavil, da raziskave javnega mnenja, ki so bile opravljene v zadnjih mesecih, izrazito napeljujejo na to, da državljani Slovenije ne podpirajo dvigovanja obrambnih izdatkov. Kot je dejal, "to krha legitimnost v demokratičnost te odločitve".

"Mislim, da ta trenutek ne potrebujemo več militarizacije v naši družbi," je poudaril Vatovec. Kot je dodal, se je treba predvsem pogovarjati, kako zagotavljati mir, kar pa ne zahteva več orožja, ampak več diplomacije in pogovorov doma in v mednarodni skupnosti.

Levica je pripravila predlog za razpis posvetovalnega referenduma z vprašanjem o dvigovanju obrambnih izdatkov na tri odstotke BDP. Vlada je namreč konec maja soglašala s predlogom resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske (SV) do leta 2040, danes pa ga obravnava odbor.

Predlog med drugim predvideva dvig sredstev za obrambno in varnostno politiko na dva odstotka BDP še letos, nato pa postopoma na tri odstotke do leta 2030. Poleg tega predvideva širjenje prostorskih sil po zgledu nekdanje Teritorialne obrambe in nacionalno varnost obravnava celostno. Tako poleg modernizacije SV vključuje krepitev nacionalne obrambne industrije ter prispevanje k dvigu splošne odpornosti države. To predvideva tudi s projekti tako imenovane dvojne rabe.