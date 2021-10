Levica vložila predlog za referendum o opremljanju Slovenske vojske

Obravnava resolucije o splošnem dolgoročnem programu razvoja in opremljanja Slovenske vojske do leta 2035 je predvidena na današnji seji DZ.

V Levici pa ocenjujejo, da je resolucija politično in prioritetno zgrešena. Kot so pojasnili v današnjem sporočilu za javnost, namreč predvideva "dodatne 5,4 milijarde evrov za nove nakupe orožja za delovanje SV v tujini, povečanje števila pripadnikov SV in splošno militarizacijo družbe s ponovnim uvajanjem obveznega služenja vojaškega roka in dodatnih vojaških vsebin v izobraževalni sistem".

V Levici izpostavljajo, da bi se za nakup orožja namenjalo več sredstev kot kadar koli doslej. Vsi ti izdatki pa so po njihovih navedbah primarno namenjeni vzpostavljanju zmogljivosti za sodelovanje v operacijah zveze Nato. V stranki so pri tem kritični do tega, da bi slovenske vojake pošiljali v oddaljena krizna žarišča, in zagovarjajo izstop iz Nata, saj, kot so pojasnili, ne želijo "sodelovati v invazijah in okupacijah držav svetovne periferije".

"Resolucija obsega neverjeten nakupovalni seznam, ki zgolj v naslednjih petih letih predvideva 50 oklepnikov 8 x 8, sto lahkih oklepnih vozil 4 x 4, transportno letalo, dva helikopterja za specialne sile in dodatne kupe transportnih vozil, raket, minometov in lahkega orožja, po letu 2026 pa dodatne oklepnike, menjavo pilatusov, dodatno transportno letalo, še dva helikopterja, premični sistem zračne obrambe in samohodne havbice," so navedli.

Ob tem pa so opozorili, da se resolucija sprejema na hitro in kar štiri leta pred iztekom veljavne resolucije ter da tudi nima družbenega konsenza. Kot so zapisali, ne obstaja družbeni konsenz niti o tem, kakšno vojsko si v Sloveniji sploh želimo, niti o tem, kam bomo v prihodnjih letih vlagali omejena sredstva, "ali v oklepnike ali v domove za starejše, stanovanja za mlade in bolnišnice".

Zato so vložili predlog za razpis posvetovalnega referenduma, s katerim predlagajo, naj o tem odloča ljudstvo na neposreden in demokratičen način, so še pojasnili.