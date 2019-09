Levica vztraja: ukinitev dodatnega zavarovanja že to jesen

Predlog Levice za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja je vsebinsko in tehnično točno tak, kot določata koalicijski sporazum in sporazum vlade z Levico, je ponovil poslanec Miha Kordiš. Ali so možna zbližanja s koalicijo, bo znano na prihajajočem usklajevanju, a v Levici vztrajajo ter terjajo izpolnitev te obljube že to jesen.

V sredo bo namreč potekal usklajevalni sestanek delovnih skupin za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, še pred tem naj bi se glede tega usklajevala koalicija. Koalicija na čelu s premierjem Marjanom Šarcem je v minulih dneh že sporočila, da na ultimate in izsiljevanje Levice, ki s sprejetjem predloga pogojuje podporo proračunu za prihodnji dve leti, ne pristaja. Prav tako so v koaliciji izpostavili, da predlog po izračunih ministrstva za finance in ministrstva za zdravje ne pije vode, ministrstvo pa bo vprašanje dopolnilnega zavarovanja opredelilo v sklopu zakona, ki bo po načrtih na vladi junija prihodnje leto. Koalicija s Šarcem na čelu ne pristaja na ultimate Levice. FOTO: Bobo Na očitke, da prehitevajo, je Miha Kordiš v današnji izjavi novinarjem odgovoril s pojasnilom, da je načrt političnih prioritet naveden v sporazumu o sodelovanju. "V Levici vztrajamo, da gre ob vprašanju ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja za ključno politično vprašanje te jeseni," je dejal in ponovil, da ne bodo podprli proračuna, če ta predlog ne bo sprejet. Preberite še: Nepredvidljiva politična jesen: bo pod ultimatom Levice koalicija še zdržala? Na vprašanje, koliko in na katerih točkah je Levica vsebinsko pripravljena popustiti, poslanec ni odgovoril konkretno. "Vprašanje ukinitve dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja od te točke naprej ni več tehnično, ampak politično vprašanje," je dejal in ocenil, da bi moralo biti tudi politično rešljivo. Kje so ključna razhajanja, bodo ugotavljali v sredo na usklajevalnem sestanku s koalicijo, pri vsebinskih vprašanjih pa po Kordiševih navedbah ne gre za "raketno znanost". "Po 16 letih obljub sredinske politike je napočil čas, da dopolnilno zavarovanje ukinemo in izboljšamo položaj 95 odstotkov vseh zavarovancev," je prepričan. Po njegovih trditvah namreč po predlogu državljani "ne bodo več plačali položnic, 95 odstotkov vseh bo na boljšem". Levica prepričana, da je predlog ustrezen Premier Šarec je sicer v minulih dneh večkrat spomnil na navedbe v sporazumu vlade z Levico, da bodo dopolnilno zavarovanje ukinili, če bodo to finančno vzdržno. Kordiš je tudi na te izjave danes odgovoril s prepričanjem, da je njihov predlog tako tehnično kot vsebinsko ustrezen vsemu, kar je navedeno v koalicijskem sporazumu in v sporazumu vlade z Levico. Kordiš se je odzval tudi na špekulacije o sodelovanju NSi z vlado, če sodelovanja vlade z Levico ne bi bilo več. Ob tem pa je v zvezi s stališči NSi glede zdravstva dejal: "Verjamemo, da jih skrbi za prijatelje v zavarovalniškem lobiju, ki bodo ostali brez 50 milijonov evrov vsakoletno."