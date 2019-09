Levica vztraja: vlada naj odstopi od nakupa oklepnikov

Minister za obrambo Karl Erjavec je Kordišu odgovoril, da se je za to, da pogodbe ne podpiše, odločil, ker ni bila zagotovljena ustrezna zakonska podlaga, ki bi omogočila prevzemanje finančnih obveznosti za daljše časovno obdobje. Je pa napovedal, da bo predlagal sprejem takšne zakonodaje, podobno kot je bil to pred letom 2008 zakon o temeljnih razvojnih programih Slovenske vojske.

Današnjo nujno sejo odbora za obrambo so predlagali v poslanski skupini Levica. Menijo namreč, da so načrtovani nakupi bojne opreme za potrebe oblikovanja srednje bataljonske bojne skupine Slovenske vojske (SV) povsem nepotrebni.

Prav tako pogodbe Erjavec ni podpisal, ker ni obstajala taktična študija za srednjo bataljonsko bojno skupino. Le s takšno študijo bi bilo mogoče tudi predvideti, kakšno oborožitev bi oklepniki rabili.

Sicer pa SV zmogljivosti razvija za potrebe nacionalne obrambe, saj zgodovina in mednarodne okoliščine kažejo, da mir ni sam po sebi umeven, je še poudaril Erjavec.

Člani SDS sejo obstruirali

Za dobro opremljenost SV so se zavzeli tudi drugi člani odbora. Samo Bevk (SD) je spomnil na incident na misiji v Libanonu, kjer je slovenske vojake prav dobro vozilo obvarovalo pred hudimi poškodbami ali celo smrtjo.

Vojska je ustavna kategorija in če jo imamo, moramo poskrbeti, da je ustrezno pripravljena in opremljena, je dodal Robert Pavšič iz LMŠ. Tudi če v tem trenutku Slovenija ni neposredno vojaško ogrožena, moramo biti pripravljeni na varnostne izzive jutrišnjega dne, je opozoril.

Primož Siter iz Levice pa je izpostavil, da Slovenija ni vojaško ali varnostno ogrožena, pač pa je ogrožena socialno, prav tako je ogrožen njen izobraževalni in zdravstveni sistem. Razprava o milijardi evrov za nakup oborožitve po njegovih besedah razkriva, da je slovenska politika popolnoma izgubila stik z realnostjo družbenega prostora, pa tudi povsem zgrešene prioritete.

Člani odbora iz vrst SDS so današnjo sejo obstruirali. Menijo namreč, da sta vlada in Levica glede nakupov oklepnikov in orožja na istem bregu. "Zato razprava o nakupih, ki jih ne bo, ker si jih vlada ne želi, ni potrebna," so navedli.

V Levici so v sprejem ponudili tri sklepe. S prvim bi odbor pozval ministrstvo za obrambo, naj odstopi od načrtovanih nakupov oklepnikov in drugega orožja za potrebe oblikovanja srednje bataljonske bojne skupine. Vlado pa naj bi odbor pozval, naj odstopi od zavez v okviru ciljev zmogljivosti Nata in naj se pred prihodnjimi zavezami o nakupih orožja posvetuje z DZ. Vse tri je odbor zavrnil, saj sta zanje glasovala le člana odbora iz vrst Levice.