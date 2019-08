Levica za čimprejšnji dvig minimalne urne postavke študentom

"V tem trenutku študenti v državi delajo tudi za postavko, ki je nižja od minimalne plače in to je nesprejemljivo," je ob vložitvi zahteve v izjavi pred DZ danes dejal poslanec Levice Miha Kordiš .

"Če pogledamo zaposlitveno sliko pri nas, vidimo, da delovne sile manjka. In če kdaj, potem je prav ta konjukturni trenutek priložnost, da popravimo blaginjo in status delavskega razreda," je še dejal Kordiš. Po njegovem mnenju bi sredstva za višjo urno postavko študentov morali nameniti iz vse višjih dobičkov gospodarskih družb, ki se le v nesorazmerno majhnem deležu znajdejo v žepih delavcev študentov.

Minimalna postavka za študentsko delo sicer trenutno znaša 4,89 evra bruto oz. 4,13 evra neto, kot znaša minimalno izplačilo študentu. Iz razlike se krije prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki se odšteje od bruto zneska in je obračunan po stopnji 15,5 odstotka. Delodajalci so pri plačilu študentskega dela obremenjeni z dodatnega 33,74 odstotka bruto izplačila. To pomeni, da mora delodajalec za plačilo študentu v višini 100 evrov izplačati 133 evrov, študent pa prejme 85 evrov.