Slovenija

Levica za omejitev zavračanja novih pacientov pri družinskih zdravnikih

Ljubljana, 27. 01. 2026 14.21 pred 5 minutami 3 min branja 5

Avtor:
STA K.H.
Zdravnik

Poslanska skupina Levica ministrstvu za zdravje predlaga spremembo kriterija, pri katerem lahko ambulante družinske medicine zavračajo opredelitev novih pacientov. Predlagajo, da bi ambulanta opredelitev lahko zavrnila le, če je v bližini drug zdravnik, ki ne dosega meje 1348 glavarinskih količnikov, so zapisali v pisni poslanski pobudi.

Vodja poslanske skupine Levica Nataša Sukič je danes opozorila, da je bilo konec leta 2025 brez osebnega zdravnika 137.000 oseb, od tega 22.000 otrok. "Kljub temu, da se ta številka nekoliko znižuje, se znižuje absolutno prepočasi in takšno stanje je nevzdržno in tudi nedopustno," je povedala v izjavi za medije ob robu redne seje DZ.

Menijo, da se to dogaja, ker je normativ 1348 glavarinskih količnikov, pri katerem lahko osebni zdravnik zavrne opredelitve novih pacientov, absolutno prenizek. Po njenih besedah je bil izsiljen in določen arbitrarno s strani zdravniškega sindikata Fides in zdravniške zbornice. "Zaradi tega toliko in toliko ljudi ostaja pred zaprtimi vrati zdravniških ordinacij, po drugi strani pa vidimo, da ogromno zdravnikov to mejo bistveno presega in sistem še vedno deluje," je povedala.

Preberi še Od marca nov način komuninicranja z zdravniki

Ministrstvu za zdravje zato predlagajo, da lahko ambulanta družinske medicine opredelitev zavarovancev zavrne le, če je v gravitacijskem območju zdravstvenega doma, ki je najbližji pacientovemu bivališču, drug zdravnik, ki še ne dosega meje 1348 glavarinskih količnikov. Če vsi zdravniki v tem območju dosegajo mejo 1348 glavarinskih količnikov, pa predlagajo, da se pacienta razporedi k zdravniku z najmanjšim številom glavarinskih količnikov, razen če vsi zdravniki v območju presegajo državno povprečje glavarinskih količnikov.

Povprečno število doseženih opredeljenih glavarinskih količnikov na tim družinske medicine znaša 1691, kar dosega ali presega 45 odstotkov timov družinske medicine, so zapisali v pobudi. Po besedah Sukič to kaže, da zdravniki lahko sprejmejo več pacientov in da ne drži da že zdaj nimajo dovolj časa za obravnavo vseh opredeljenih. "Ni res, da je tako. To je izigravanje Fidesa in zdravniške zbornice," je dodala.

V Levici se zavzemajo tudi za povišanje glavarinskih količnikov, ki jih je treba "razumno dvigniti", je še dejala Sukič.

Družinski zdravnik
Družinski zdravnik
FOTO: Shutterstock

Na pobudo so se odzvali v NSi. Poslanec Jožef Horvat je dejal, da bi se morali dogovoriti glede definicije, kaj je javno zdravstvo in za krajšanje čakalnih vrst vključiti vse zdravstvene kapacitete v Sloveniji . "V javnem zdravstvu sodelujejo tisti, ki izvajajo zdravstvene storitve in jih v celoti ali delno plača ZZZS. To so državne institucije in seveda tudi zasebne institucije," je prepričan.

Menijo, da se čakalne vrste ne da skrajšati s povečevanjem glavarinskih količnikov. "To je brezvezni administrativni ukrep, to se preprosto ne da. Ne moremo zdravniku mi politiki predpisati, da se naj z nekim pacientom ukvarja zgolj dve ali tri minute," je povedal.

Dodal je, da je koalicija zdravstveni sistem popolnoma razsula, kar kažejo tudi podatki Inštituta Mediana, saj je na vprašanje, katera vsebinska področja bi morale politične stranke postaviti v ospredje po volitvah, 76 odstotkov anketirancev odgovorilo, da zdravstvo.

Po volitvah morajo veliko narediti tudi na področju upravljanja zdravstvenih institucij, v NSi predlagajo korporativno upravljanje, je povedal Horvat. Napovedal je tudi odpravo "napačnih rešitev" v zakonu o zdravstveni dejavnosti

levica opredelitev pacienti osebni zdravnik

Po kritikah so se odločili za umik: kampanje o dosežkih vlade ne bo

KOMENTARJI5

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vranavrani
27. 01. 2026 15.27
Levnuhi bi radi kradli javni denar preko nvo-jev, zdravnike in druge pa prisiliti delat kot, da so sužnji in jih obdavčit.
Odgovori
0 0
Pajo_36
27. 01. 2026 15.19
Tako bom rekel. To bi se moralo odvijati avtomatsko po zdravstvenih domovih. Ok, saj so dodatne ambulante, ki so tud ok, ampak če bi vsak družinski zdravnik, ki dela polni delovni čas vzel 10 pacientov, bi se v našem ZD to rešilo. Ampak seveda dodatna ambulanta je dodaten denar anede? Imam možnost družinskega zdravnika dobesedno 500m od stanovanja, s 1250 količnika, seveda ne, on ne jemlje, pa sem mu rekel, pa dajte no, doma sem tukaj..ne, gospod ne bo, briga njih...Dobr ste se ugnezdil v sistem k ga mi plačamo, k se je delal 45 let za družbeno dobro sedaj je pa sredstvo za dobiček posameznikov.
Odgovori
-1
0 1
Dragica Cegler
27. 01. 2026 15.13
Ja,kako to?A se niso razmere v zdravstvu izboljšale pod golobarji?
Odgovori
+1
1 0
ptuj.si
27. 01. 2026 15.12
Ministrica pa je rekla da je manj kot 130k takšnih neopredeljenih. Tukaj 137k , resnica pa je preko 150k.
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
27. 01. 2026 14.55
bo treba čas posvečen pacientu skrajšati na cca minuto po pacientu.....slobodan-lukćevi to zmorejo in znajo...
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
