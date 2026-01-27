Levica za omejitev zavračanja novih pacientov pri družinskih zdravnikih

Vodja poslanske skupine Levica Nataša Sukič je danes opozorila, da je bilo konec leta 2025 brez osebnega zdravnika 137.000 oseb, od tega 22.000 otrok. "Kljub temu, da se ta številka nekoliko znižuje, se znižuje absolutno prepočasi in takšno stanje je nevzdržno in tudi nedopustno," je povedala v izjavi za medije ob robu redne seje DZ. Menijo, da se to dogaja, ker je normativ 1348 glavarinskih količnikov, pri katerem lahko osebni zdravnik zavrne opredelitve novih pacientov, absolutno prenizek. Po njenih besedah je bil izsiljen in določen arbitrarno s strani zdravniškega sindikata Fides in zdravniške zbornice. "Zaradi tega toliko in toliko ljudi ostaja pred zaprtimi vrati zdravniških ordinacij, po drugi strani pa vidimo, da ogromno zdravnikov to mejo bistveno presega in sistem še vedno deluje," je povedala.

Ministrstvu za zdravje zato predlagajo, da lahko ambulanta družinske medicine opredelitev zavarovancev zavrne le, če je v gravitacijskem območju zdravstvenega doma, ki je najbližji pacientovemu bivališču, drug zdravnik, ki še ne dosega meje 1348 glavarinskih količnikov. Če vsi zdravniki v tem območju dosegajo mejo 1348 glavarinskih količnikov, pa predlagajo, da se pacienta razporedi k zdravniku z najmanjšim številom glavarinskih količnikov, razen če vsi zdravniki v območju presegajo državno povprečje glavarinskih količnikov. Povprečno število doseženih opredeljenih glavarinskih količnikov na tim družinske medicine znaša 1691, kar dosega ali presega 45 odstotkov timov družinske medicine, so zapisali v pobudi. Po besedah Sukič to kaže, da zdravniki lahko sprejmejo več pacientov in da ne drži da že zdaj nimajo dovolj časa za obravnavo vseh opredeljenih. "Ni res, da je tako. To je izigravanje Fidesa in zdravniške zbornice," je dodala. V Levici se zavzemajo tudi za povišanje glavarinskih količnikov, ki jih je treba "razumno dvigniti", je še dejala Sukič.

