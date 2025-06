Pozivi k strožjemu nadzoru prevozov Ubra

"Čeprav je že predsednik vlade napovedal ustrezen nadzor, izkušnje s terena kažejo drugače. Mnogi Uberjevi vozniki ne uporabljajo taksimetrov, cene v aplikaciji so pogosto višje od realnih cen, ki bi jih pokazal taksimeter - včasih celo za več kot 40 odstotkov - računi pa niso izdani. Gre za očitno kršitev zakonodaje in pomanjkanje osnovne transparentnosti," so danes sporočili iz Levice.

Predlagajo takojšen začetek rednih in pogostih inšpekcijskih nadzorov nad izvajanjem prevozov podjetja Uber, vzpostavitev regulatornega okvira z določitvijo najnižje in najvišje tarife za taksi storitve, ki bi veljal za vse izvajalce teh storitev, ter uvedbo izpita poznavanja mest, kjer se izvajajo taksi prevozi, kot pogoja za pridobitev licence.

Poleg tega Uber z agresivnimi promocijskimi taktikami po njihovih besedah ustvarja umetno poceni storitev. "Gre za klasičen primer dumpinga - začasno subvencioniranje storitev z namenom hitrega prevzema trga - ne pa za vzdržen poslovni model. V tem času pa slovenska taksi podjetja, ki delujejo zakonito, plačujejo polne stroške dela, davke in izpolnjujejo stroge regulativne zahteve. Takšna praksa uničuje pošteno konkurenco in spodkopava celoten sektor," so dodali.

Na delovanje ameriške platforme za prevoze in dostavo Uber v Ljubljani, ki je po njihovih besedah od prvega dneva zaznamovano s številnimi resnimi nepravilnostmi, kršitvami predpisov in neurejenostjo, so ta teden opozorili v Sindikatu taksistov. Tudi oni so pozvali k preverjanju pravilnosti delovanja platforme in inšpekcijskemu nadzoru.

Uber je v Ljubljani začel delovati 20. maja, pri čemer je združil moči z obstoječimi izvajalci taksi in prevoznih storitev. Kot je ob dogodku ob vstopu Uberja na slovenski trg poudarila direktorica Uberja za Slovenijo in Hrvaško Morena Šimatić, Uber na slovenskem trgu ne deluje kot ponudnik prevozov, temveč kot tehnološki partner licenciranim lokalnim voznikom taksijev. "To pomeni, da lahko vožnje ponujajo le poklicni licencirani taksisti, ki že delajo v skladu z veljavno slovensko zakonodajo," je pojasnila.

V Sloveniji je trenutno za avtotaksi prevoz obvezna uporaba taksimetra. Digitalna aplikacija, kakršno po svetu uporablja Uber, tako ni zakonsko urejena kot možna oblika za plačevanje avtotaksi storitev.