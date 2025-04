Levica za posvetovalni referendum glede višanja obrambnih izdatkov

Poslanska skupina Levica bo danes na predsednika odborov DZ za zunanjo politiko in za obrambo naslovila zahtevo za sklic nujne skupne seje, na kateri bi obravnavali nesorazmerno povečevanje izdatkov za vojsko in oboroževanje ter njegov vpliv na druge družbene prioritete. Ocenjujejo namreč, da je po tistem, ko je ameriški predsednik Donald Trump odstopil od "normalnih odnosov v mednarodnem okolju", Evropska unija ubrala napačno pot pri iskanju svoje nove identitete.

To potrjuje objava tako imenovane bele knjige o evropski odpornosti kot tudi sredina navodila, ki jih EU predlaga za samozaščito državljank in državljanov, je dodal vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec.

"Menimo, da je retorika, ki nagovarja ne samo k pretiranemu oboroževanju, ampak tudi k strahu pred neko vojno na evropskih tleh, ki je konkretno utelešena v Ruski federaciji, v Vladimirju Putinu, nevarna," je dodal.

Povečevanje izdatkov za orožje, kot jih predlaga Evropska komisija, po mnenju Levice pomeni neizogibno zmanjševanje možnosti dostopa do storitev na drugih področjih, kot sta na primer zdravstvo in socialna varnost. Vzpostavlja pa tudi nevaren pritisk na to, kako ljudje dojemajo trenutno situacijo v Evropi, je dodal vodja poslanske skupine Levice.

Napovedal je, da bodo na odborih predlagali sprejetje več sklepov. Predlagajo, da naj slovenski predstavniki v evropskih institucijah in na zasedanjih Nata dosledno zagovarjajo stališče, da obrambni izdatki ne presežejo 1,5 odstotka BDP, kot je trenutno načrtovano, oziroma da se ti ne povišujejo hitreje, kot je bilo načrtovano.

Nadalje predlagajo, da se pred kakršnokoli dokončno odločitvijo vlade ali DZ razpiše posvetovalni referendum, na katerem bi ljudi vprašali, ali se strinjajo s povečanjem izdatkov za oboroževanje. Predlagajo pa tudi, da odbora vlado pozoveta, da se zavzame za mirovna pogajanja med Ukrajino in Rusijo ter ponovno vzpostavitev dialoga med EU in Rusijo o varnostnih mehanizmih.

Vsaka odločitev o obrambni politiki mora biti skrbno pretehtana in sprejeta na demokratičen način. To pomeni, da je ključno, da se o njej izvede široka javna razprava, vključno s posvetovalnim referendumom, so v današnjem sporočilu za javnost zapisali v Levici.

Po Vatovčevih besedah so o svojih zahtevah obvestili koalicijo, vendar se v koalicijskih strankah niso odločili za sopodpis zahteve za sklic nujne seje odborov. "Veste, da imamo tu zelo ločena mnenja, kar se tiče oboroževanja. Tu seveda ne pričakujem širše podpore, morda pa se kakšen poslanec na katerem od dveh odborov odloči, da pritrdi tem sklepom," je med drugim menil Tašner Vatovec.

V največji vladni stranki Svoboda se na navedeno niso odzvali, v koalicijski SD pa so zapisali, da razumejo zahtevo Levice, saj je skladna s stališči, ki jih zagovarjajo. "Socialni demokrati potencialno podpiramo krepitev obrambnih zmogljivosti in izpolnjevanje mednarodnih zavez, vendar mora biti ta proces izveden na način, ki ne bo ogrozil drugih ključnih družbenih prioritet," so navedli. Ob tem kot ključno vidijo, da mora vsakršno povečanje obrambnih izdatkov temeljiti na realnih ocenah potreb in finančnih zmožnosti države ter na čim širšem konsenzu.