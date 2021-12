Levica za razrešitev Dimičeve s položaja predsednice odbora za izobraževanje

Vatovec je pojasnil, da so se na petkovi seji nepravilnosti in grobe ter namerne kršitve poslovnika kar vrstile. Predsedujoča Iva Dimic naj bi tako zavestno kršila sklep Kolegija predsednika DZ, da se mora seja zaključiti najpozneje do 22. ure, prav tako naj bi zavestno in namerno onemogočila razpravo poslankam in poslancem, ki so na seji sodelovali. "Predsedujoča je v petek samovoljno prešla na glasovanje kljub temu, da so do takrat razpravo opravili šele trije poslanci ( Boštjan Koražija , Aljaž Kovačič in Željko Cigler ), preostale na seznamu pa je kar preskočila. Kot je razvidno iz posnetka seje, Iva Dimic je to tudi sama priznala, sta bila k razpravi prijavljena vsaj še Luka Mesec in Nataša Sukič ," je zapisal v pismu predsedniku DZ Igorju Zorčiču .

Kot je pojasnil vodja poslancev Matej T. Vatovec , so v poslanski supini že večkrat opozorili na vse pogostejše in vse očitnejše kršitve poslovniških določb pri vodenju dej delovnih teles DZ. Kar se je dogajalo na petkovi seji, pa po njegovem mnenju pomeni nedopustno prekršitev vseh poslovniških določb in demokratičnih standardov, "h katerim smo zavezani vse poslanke in poslanci" .

Predsednik DZ Igor Zorčič je na Twitterju sporočil, da se je po petkovi seji odbora za izobraževanje, ki je v nasprotju z odločitvijo kolegija delal preko 22. ure, odločil, da predloga zakona o organiziranosti in financiranju vzgoje in izobraževanja ne uvrsti na decembrsko sejo. O sklicu seje bodo razpravljali na kolegiju, ki se je začel opoldne.

Levica je zato, ker je predsedujoča prekršila demokratične standarde in tekom celotne seje eklatantno kršila poslovniška določila, dala pobudo, da se predsednico odbora razreši in se na to mesto imenuje drugo poslanko ali poslanca. Predsednika DZ Zorčiča so v Levici tudi pozvali, da se obravnava točk, ki so bile obravnavane na petkovi seji opravi še enkrat in sicer ob upoštevanju osnovnih demokratičnih standardov ter poslovniški določil. "V nasprotnem primeru smo prepričani, da bo zaradi hudih kršitev postopka sprejemanja, na takšen način sprejet zakon v nasprotju z Ustavo RS." V Levici so ob tem še spomnili, da je DZ najvišje zakonodajno telo in mora biti zgled spoštovanja pravil v družbi.

Spomnimo

Odbor DZ za izobraževanje je namreč v petek nekaj pred polnočjo sprejel koalicijska dopolnila k predlogu novele zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki spreminja sestavo svetov zavodov. Opozicijski poslanci so sejo z očitki o neregularnem vodenju seje po 22. uri zapustili.