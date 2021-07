Levica za preprečevanje veriženja slamnatih podjetij vladi predlaga spremembo zakonodaje

Komisija DZ za peticije, človekove pravice in enake možnosti je na zahtevo poslanske skupine Levica razpravljala o nujnih ukrepih proti veriženju slamnatih podjetij in izkoriščanju delavcev. Iz Levice so sporočili, da so vladi predlagali spremembo področne zakonodaje in jo pozvali, naj omogoči bolj učinkovit inšpekcijski nadzor. Vodja Delavske svetovalnice Goran Lukić pa je po koncu srečanja v sporočilu člane komisije povabil, da se oglasijo v prostorih društva, saj da ga skrbi, ker nekateri poslanci in poslanke ob tako pereči temi niso znali preseči "blokovskih političnih debat".

"Izkoriščanje delavcev z veriženjem slamnatih podjetji v Sloveniji ni anomalija ali izjema, temveč vse bolj razširjen poslovni model, ki za zaslužek ne izbira sredstev," so sporočili iz Levice. Izpostavili so, da je težava še toliko bolj resna, ker so žrtve nezakonitega izkoriščanja dela že tako med najbolj socialno prikrajšanimi, pa tudi neinformiranimi družbenimi skupinami. "Različna slamnata podjetja, ki služijo z novačenjem in posredovanjem delavcev, pa to zelo spretno izkoriščajo."

icon-expand Levica: Različna slamnata podjetja, ki služijo z novačenjem in posredovanjem delavcev, pa to zelo spretno izkoriščajo." FOTO: Dreamstime

Povod za sklic seje sta, je opozorila Levica, dve nedavni razkritji hudih kršitev temeljnih pravic delavcev oz. temeljnih človekovih pravic, ki sta bili povzročeni z veriženjem slamnatih podjetij.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije na PU Novo mesto so lani razkrili sistematično izvrševanje kaznivih dejanj oškodovanja upnikov, kršitev temeljnih pravic delavcev, davčnih zatajitev in kaznivih dejanj, povezanih z zlorabo pravic pri združevanju družin in prejemanju socialnih transferjev. Z izvršenimi kaznivimi dejanji oškodovanja upnikov, kršitvami pravic delavcev in davčnimi utajami je povzročena škoda v višini več kot 8,2 milijona evrov. Preiskava celjskih kriminalistov junija letos je ugotovila, da so trije osumljeni slovenski državljani, z dlje časa trajajočim in ponavljajočim sistematičnim izvajanjem kršenja temeljnih pravic delavcev v času od leta 2011 do leta 2019, 423 večinoma tujih delavcev iz BiH, Makedonije in Srbije, zaposlenih v gradbenem sektorju, z neplačili zakonsko predpisanih prispevkov oškodovali za najmanj 2,1 milijona evrov.

Opozarjajo, da to še zdaleč nista edina takšna primera hudih zlorab slovenskih in tujih delavcev od lastnikov slamnatih podjetij v Sloveniji. Da se prekine s prakso sistematičnih zlorab, ki za seboj pušča obupane delavce, oškodovane upnike in na milijone neporavnanih dolgov, "nadzor pa jih doseže šele potem, ko je že zdavnaj prepozno, ali pa jih sploh ne doseže," Levica predlaga spremembo področne zakonodaje in da se omogoči bolj učinkovit inšpekcijski nadzor. Oba predlagana sklepa Levice sta bila potrjena soglasno. Na seji je bil tudi vodja Delavske svetovalnice Goran Lukić, ki je po končani razpravi sporočil, da vse člane komisije vabi, da se osebno oglasijo v prostorih društva, "kjer vam bomo na licu mesta, s konkretnimi primeri, predstavili, kaj torej realno pomeni veriženje podjetij in slamnata podjetja in kakšni so realni učinki tega 'poslovnega sistema'". Njegovo vabilo izhaja iz pojasnila in ugotovitve po koncu seje, da "nekateri poslanci in poslanke (tudi) ob tako izjemno pereči temi, kot je problematika veriženja slamnatih podjetij in verižnega kršenja delavskih pravic" niso zmogli preseči "blokovskih političnih debat". "Pravzaprav si tovrstno sila ozko reakcijo na tako družbeno pomembno temo lahko razlagam le s tem, da nosilcem takšnih blokovskih debat očitno kronično manjka širši pogled na realnost," je še dodal.