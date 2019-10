SAB zbira podpise proti enakopravnemu financiranju javnega in zasebnega šolstva

Vse tri zasebne zdravstvene zavarovalnice so že drugič letos dvignile svoje premije, kot zadnja je višjo ceno položnic v četrtek napovedala Adriatic Slovenica. V letošnjem letu zavarovanci za iste storitve mesečno plačujejo od štiri do pet evra in pol več kot v lanskem letu, zavarovalnice pa višanje cen pripisujejo vse dražjim zdravstvenim storitvam.

Da razlog poviševanja mesečnih premij niso zgolj višje cene zdravstvenih storitev, je mnenja tudi ljubljanska mestna svetnica Levice, Urška Honzak, ki poudarja: "Velika količina denarja se izgubi v zavarovalniškem marketingu in njihovih obratovalnih stroških." Teh je za najmanj 50 milijonov evrov.

Medtem pa finančni minister Andrej Bertoncelj opozarja, da bo z ukinitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nastala proračunska luknja v višini več 100 milijonov evrov, a v Levici, kjer so prepričani, da bodo na boljšem vsi zaposleni z manj kot 3500 evri plače, upokojenci in večina zaposlenih, z vloženim zakonom vztrajajo. Podporo zakonu je moč opaziti tudi med državljani, saj je bilo do danes zbranih že šest tisoč podpisov.

V Levici pa niso edini, ki podporo iščejo v državljanih. V Stranki Alenke Bratušek opozarjajo, da je nujna sprememba 57. člena ustave, s katero bi zasebne osnovne šole ostale brez državnega financiranja. Podpora ljudi pa je ključna, meni poslanka SAB Maša Kociper: ''Če bo dovolj ljudi podpiralo naše mišljenje, upamo na izvedbo posvetovalnega referenduma.'' Ta pa bi državo stal dobre tri milijone evrov.