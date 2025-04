Levica zahteva vpogled v službene poti župana, Janković molči

"Če župan izreka podporo predsedniku države, katere oblasti izvajajo nasilje nad demonstranti in kršijo osnovne demokratične standarde, potem mora javnost vedeti, zakaj in v čigavem imenu to počne," so prepričani. Če se kot predstavnik mesta udeležuje službenih poti doma ali v tujini, mora to storiti transparentno – z jasnim obrazložitvami ciljev poti, spremljevalcev in stroškov, ki jih krije javni denar, so dodali.

Župana so svetniki neposredno pozvali, naj te informacije posreduje, že na seji komisije za mednarodne odnose mestnega sveta. Toda župan zahteve komisije po navedbah Levice preprosto ignorira – kljub temu, da gre za delovno telo mestnega sveta in za popolnoma legitimna vprašanja, ki zadevajo izvajanje njegove funkcije. "Takšno ravnanje je neodgovorno, samovoljno in nedostojno funkcije, ki jo opravlja," so zapisali.

Z ignoriranjem komisije in mestnega sveta župan kaže, da ne priznava osnovnih načel demokratičnega odločanja, menijo. "Mestni svet ni okrasek in komisije niso zgolj formalnost – so del sistema nadzora in odločanja, brez katerega ni legitimne oblasti," so zapisali. Tako ravnanje je po njihovem mnenju žaljivo do svetnic in svetnikov, ki opravljajo svoje delo odgovorno, predvsem pa do vseh prebivalk in prebivalcev mesta.

"V Levici zato poudarjamo: Ljubljana ni zasebno podjetje in župan ni njen lastnik. Vsi prebivalci in prebivalke mesta imamo pravico vedeti, kaj župan počne v našem imenu. Od njega pričakujemo jasne in konkretne odgovore – ne molka in skrivanja," so sklenili.

Komisija za mednarodne odnose je namreč na redni seji 3. marca soglasno sprejela sklep, s katerim so župana, vodjo njegovega kabineta Tanjo Dodig Sodnik in vodjo odseka za mednarodne odnose in protokol Klementa Čepona med drugim pozvali, naj v 30 dneh komisiji posredujejo kopijo pisne podpore Vučiću, iz katere bo razviden način pošiljanja, ter evidenčna številka dokumenta Mestne občine Ljubljana.

Janković komisiji za mednarodne odnose ljubljanskega mestnega sveta tega ni posredoval. V torek ob ogledu gradbišča nove železniške postaje v Ljubljani pa je tudi napovedal, da pisma podpore ne bo posredoval komisiji, in se ob tem vprašal: "Zakaj bi ga?"