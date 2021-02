Levica zaradi političnega predavanja vojakom zahteva nujno sejo Odbora za obrambo

Vojaki, ki so se januarja udeležili izobraževanja v okviru Centra vojaških šol (CVŠ), so bili nad vsebino predavanj neprijetno presenečeni – namesto, da bi se izobraževali o vojaških sredstvih in taktiki, so doživeli politično pranje možganov, je poročala Mladina .

Ob tem so v Levici opozorili, da je v 37. členu Zakona o obrambi jasno napisano, da Slovenske vojske ni dovoljeno uporabljati za politično ali strankarsko dejavnost ali namen. "Stranki NSi in SDS sta s političnim predavanjem in politično indoktrinacijo častnikov SV prestopili tudi to temeljno črto demokratične ureditve," so zapisali in napovedali sklic nujne seje Odbora za obrambo.

Kot pravijo, mora ta zlorabljanju Slovenske vojske za politične namene desnice postaviti ostro mejo in podpreti vojake in vojakinje ter Sindikat vojske, obrambe in zaščite, ki so opozorili na nesprejemljiva dejanja.

"Zadnje dogajanje dokazuje upravičenost naših kritik vladne novele Zakona o obrambi, ki je legalizirala strankarske izkaznice med vojaškimi rezervisti. Že takrat so bila naša svarila na mestu: za vlado Janeza Janše je Slovenska vojska le še ena institucija, ki jo je treba prevzeti in si jo podrediti,"je obtem povedal Miha Kordiš.