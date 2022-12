Levica zaskrbljena zaradi predlagane reorganizacije nujne medicinske pomoči

Ker delovna skupina utemeljuje ukrep s pomanjkanjem razpoložljivih zdravnikov, so v Levici na Ministrstvo za zdravje naslovili vprašanje, koliko zdravnikov s koncesijo ne izpolnjuje zakonske dolžnosti opravljanja nujne medicinske pomoči.

Kot so zapisali v stranki, so koncesionarji namreč v skladu z Zakonom o zdravniški službi obvezani opravljati nujno medicinsko pomoč, za to pa so plačani enako kot zdravniki iz javnih zdravstvenih ustanov. A, kot so izpostavili v Levici, tudi izjave ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana kažejo, da zdravniki koncesionarji večinoma ne sodelujejo pri nujni medicinski pomoči.

"Če so koncesionarji res del javne mreže, kot se vztrajno poudarja, potem nas zanima, zakaj ne sodelujejo pri izvajanju nujne medicinske pomoči in o kakšnem izpadu je govora," jih zanima v Levici.