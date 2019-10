Levica zbira podpise za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja

Stranka Levica je danes v Ljubljani in Krškem začela organizirano zbirati podpise pod peticijo za ukinitev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. S kampanjo, ki se bo naslednji teden razširila še ne druga mesta po državi, želijo vladi in manjšinski koaliciji pokazati, da ukinitev podpira velika večina prebivalstva.

Levica je konec septembra vložila predlog sprememb zakonodaje, s katero bi ukinili dopolnilno zdravstveno zavarovanje in ga prenesli v obveznega. Ob tem zakonski predlog predvideva tudi dvig prispevnih stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje za različne kategorije zavarovancev, s katerimi bi ob ukinitvi dopolnilnega zavarovanja zagotovili izpad sredstev.

V koaliciji se z ukinitvijo strinjajo, a bi to po predlogu ministrstva za zdravje reševali v dveh korakih; v prvem bi pobiranje prispevka, ki bi bil v tej fazi še enak za vse, prenesli v pristojnost Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v naslednjem pa bi pripravili progresivno (tako imenovano solidarnostno) lestvico pri pobiranju prispevka.

V Levici so ob koalicijskih predlogih poudarili, da bo ministrstvo težko dobilo njihovo podporo, če bo poskušalo zavlačevati, so se pa pripravljeni pogovarjati. Je pa nato ta teden na liniji med manjšinsko koalicijo in njeno zunajvladno partnerico prišlo do precejšnje zaostritve.