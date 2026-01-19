Prve ocene mandata: 'Smo najbolj uspešna stranka te koalicije'

Pokojninska reforma, gradnja javnih stanovanj, nižje položnice v domovih za starejše, pa morebiten dvig minimalne plače. "Zaradi nas danes vsi Slovenci živijo bolje," pravijo ministri Levice.

"Upam si reči, da smo najbolj uspešna stranka te koalicije, treba je vedeti, da je Levica stranka, ki je dobila na volitvah zgolj 4,5 odstotka podpore pa smo vseeno uspeli izpeljati praktično največje reformne projekte v zadnjih 15 letih v Sloveniji," pravi sokoordinator Levice Luka Mesec.

"Če pogledate koalicijsko pogodbo na teh naših področjih, torej delo, sociala, kultura, dolgotrajna oskrba, mediji, so obljube te vlade zaradi nas tudi izpolnjene," pa dodaja sokoordinatorica Asta Vrečko.

Kar je vaše, je tudi naše, jim odgovarja Svoboda.

"Nobene reforme Levice, ki jo je vodila Levica, ne bi bilo brez Svobode, brez ministrstev Svobode, brez poslancev Svobode, jaz vem, da za vse ključne zakone Levice, ki so bili v parlamentu, so moji kolegi, poslanci delali cele noči, zato da je bil potem zakon boljši, da je zdaj izvedba dolgotrajne oskrbe boljša, da je stanovanjska politika dobro nastavljena in da je bila pokojninska reforma sprejeta, navsezadnje tudi poslanci Socialnih demokratov," pravi Lenart Žavbi.