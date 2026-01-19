Naslovnica
Slovenija

Prve ocene mandata: 'Smo najbolj uspešna stranka te koalicije'

Ljubljana, 19. 01. 2026 20.28

Avtor:
Žiga Bonča
Levica predvolilni plakat

Mesec do uradnega začetka kampanje pred državnozborskimi volitvami pa že padajo prve ocene mandata vlade Roberta Goloba. Najmanjša koalicijska stranka Levica si je kar sama nadela titulo najuspešnejše vladne stranke. Kako odgovarja Gibanje Svoboda? Kako verjeten pa je prestop predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič iz Svobode k Levici? Na eni strani preigravanja in napetosti, na drugem političnem polu pa povezovanje. Kdo bo skupaj nastopil na volitvah?

Pokojninska reforma, gradnja javnih stanovanj, nižje položnice v domovih za starejše, pa morebiten dvig minimalne plače. "Zaradi nas danes vsi Slovenci živijo bolje," pravijo ministri Levice.

"Upam si reči, da smo najbolj uspešna stranka te koalicije, treba je vedeti, da je Levica stranka, ki je dobila na volitvah zgolj 4,5 odstotka podpore pa smo vseeno uspeli izpeljati praktično največje reformne projekte v zadnjih 15 letih v Sloveniji," pravi sokoordinator Levice Luka Mesec.

"Če pogledate koalicijsko pogodbo na teh naših področjih, torej delo, sociala, kultura, dolgotrajna oskrba, mediji, so obljube te vlade zaradi nas tudi izpolnjene," pa dodaja sokoordinatorica Asta Vrečko.

Kar je vaše, je tudi naše, jim odgovarja Svoboda.

"Nobene reforme Levice, ki jo je vodila Levica, ne bi bilo brez Svobode, brez ministrstev Svobode, brez poslancev Svobode, jaz vem, da za vse ključne zakone Levice, ki so bili v parlamentu, so moji kolegi, poslanci delali cele noči, zato da je bil potem zakon boljši, da je zdaj izvedba dolgotrajne oskrbe boljša, da je stanovanjska politika dobro nastavljena in da je bila pokojninska reforma sprejeta, navsezadnje tudi poslanci Socialnih demokratov," pravi Lenart Žavbi.

Predvolilni plakat Levice
Predvolilni plakat Levice
FOTO: Bobo

In ne zgolj reforme, skupna točka med Levico in Svobodo je tudi predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič. Neuradno je njen odnos s premierjem Robertom Golobom precej načet, Klakočar Zupančičeva pa čaka, ali jo bo Svoboda uvrstila na kandidatno listo za volitve. Sicer ji, kot kaže, vrata odpira Levica. Bi lahko potem ko jo je nagovorila Vrečko kandidirala na listi Levice?

"Z Urško Klakočar Zupančič smo v dobrih odnosih, tudi programsko in politično smo si blizu, to je to, kar lahko o njej povem," je bil skrivnosten Mesec.

Po dveh mesecih pogovorov pa je tik pred uradnim oblikovanjem skupna lista NSi, SLS in Fokus Marka Lotriča.

"Mi verjamemo, da bomo s tem povezovanjem stranki SLS in Fokusu dodali še dodatno motivacijo in spodbudo ljudem, da bodo začutili upanje, da lahko skupaj odslovimo Golobovo vlado," pojasnjuje Janez Cigler Kralj.

NSi pravkar na seji potrjuje kandidate na kandidatni listi, sporazum o skupnem nastopu NSi, SLS in Fokusa na parlamentarnih volitvah pa bodo stranke predvidoma podpisale v sredo.

volitve 2026 koalicija levica

Kaj vse so ZDA pripravljene storiti za dosego lastnih ciljev?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Luna60
19. 01. 2026 21.13
Kake fore butaste imajo. Prebereš njihove izjave, kako je ta vlada oh in nah, pa ne rabiš več dulcolaxa
Odgovori
0 0
plejadanka
19. 01. 2026 21.13
Grunf je "mala beba" za te modele 😎
Odgovori
0 0
G. Papež
19. 01. 2026 21.00
Kaj pa SD, ki nam je zagotovila specialista? No, saj tudi teh 30000 stanovanj ni mačji kašelj. Hvala za stanovanja.
Odgovori
+2
2 0
Uporabnik1921539
19. 01. 2026 20.57
te tablete so pa mocne.Kje jih dobijo?
Odgovori
+4
4 0
natas999
19. 01. 2026 20.49
teli tud za krompir lupt niso dobri
Odgovori
+3
3 0
Veščec
19. 01. 2026 20.46
🤮🤮💩💩💩💩🙈🙈🤔🥱😴
Odgovori
+2
2 0
Brane123
19. 01. 2026 20.41
delulu
Odgovori
+2
2 0
