Levici in Vesni mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje?

Poslovnik DZ določa, da se vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, je v predlaganem sklepu pojasnil Zoran Stevanović. Kot predsednik DZ zato predlaga, da se upoštevajoč dopis poslanske skupine Levica in Vesna tej poslanski skupini dodeli mesto v odboru DZ za okolje in prostor, odboru DZ za zdravje in odboru DZ za izobraževanje, mladino in znanost. S tem bi jim omogočili sodelovanje v teh delovnih telesih.

Predsednik DZ Zoran Stevanović FOTO: Bobo

Ob upoštevanju poslovniške zahteve po lihosti števila članstva v delovnih telesih in obveznosti, da se v posameznem delovnem telesu upošteva razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije, pa predlaga, da se v teh delovnih telesih poveča število mest tudi koalicijski poslanski skupini. Tako bi se v navedenih odborih po eno mesto dodelilo tudi SDS. Predlagani sklep bo začel veljati, ko in če ga bodo z večino potrdili vodje poslanskih skupin na sredinem kolegiju predsednika DZ.

Mesec: Imam zagotovilo Stevanovića, da bodo razrez določili ponovno

DZ je delovna telesa sicer ustanovil na ponedeljkovi izredni seji, nato pa imenoval tudi njihove predsednike in podpredsednike. Pred tem je na zahtevo Svobode, SD, Levice in Vesne odločal tudi o na kolegiju določenem razrezu mest v odborih. Z njim se namreč omenjene poslanske skupine niso strinjale. V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni rezultat moralo pripasti več predsedniških mest. V Levici pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih odborih. Opozorili so tudi, da se po poslovniku DZ vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu.