Slovenija

Levici in Vesni mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje?

Ljubljana, 12. 05. 2026 13.23 pred 1 uro 2 min branja 50

Avtor:
STA
Zadnje veliko predvolilno soočenje na POP TV

Predsednik DZ Zoran Stevanović je kolegiju predsednika DZ v obravnavo poslal nov sklep o določitvi števila mest poslanskih skupin v delovnih telesih DZ. Z njim bi Levici in Vesni dodelili mesto v odborih za okolje, zdravje in izobraževanje, kot so želeli. Za zagotovitev večine bodoči koaliciji pa bi tudi SDS v teh odborih zagotovili dodatno mesto.

Poslovnik DZ določa, da se vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu, je v predlaganem sklepu pojasnil Zoran Stevanović.

Kot predsednik DZ zato predlaga, da se upoštevajoč dopis poslanske skupine Levica in Vesna tej poslanski skupini dodeli mesto v odboru DZ za okolje in prostor, odboru DZ za zdravje in odboru DZ za izobraževanje, mladino in znanost. S tem bi jim omogočili sodelovanje v teh delovnih telesih.

Predsednik DZ Zoran Stevanović
Predsednik DZ Zoran Stevanović
FOTO: Bobo

Ob upoštevanju poslovniške zahteve po lihosti števila članstva v delovnih telesih in obveznosti, da se v posameznem delovnem telesu upošteva razmerje med poslanci vladajoče koalicije in poslanci opozicije, pa predlaga, da se v teh delovnih telesih poveča število mest tudi koalicijski poslanski skupini. Tako bi se v navedenih odborih po eno mesto dodelilo tudi SDS.

Predlagani sklep bo začel veljati, ko in če ga bodo z večino potrdili vodje poslanskih skupin na sredinem kolegiju predsednika DZ.

Mesec: Imam zagotovilo Stevanovića, da bodo razrez določili ponovno

DZ je delovna telesa sicer ustanovil na ponedeljkovi izredni seji, nato pa imenoval tudi njihove predsednike in podpredsednike. Pred tem je na zahtevo Svobode, SD, Levice in Vesne odločal tudi o na kolegiju določenem razrezu mest v odborih. Z njim se namreč omenjene poslanske skupine niso strinjale.

V Svobodi menijo, da bi jim glede na volilni rezultat moralo pripasti več predsedniških mest. V Levici pa so bili nezadovoljni, ker niso dobili mest v želenih odborih. Opozorili so tudi, da se po poslovniku DZ vsaki poslanski skupini praviloma zagotovi vsaj eno mesto v vsakem delovnem telesu.

Še pred glasovanjem o odločitvi kolegija je Stevanović napovedal, da bo kolegiju posredoval predlog sprememb za dodatna mesta za Levico in Vesno, ki je nato že sprejeto odločitev kolegija podprla. Svoboda je bila vzdržana.

Vodja poslanske skupine Levica in Vesna Luka Mesec je v izjavi za medije dejal, da ima zagotovilo Stevanovića, da bodo razrez teh treh delovnih teles na sredinem kolegiju določili ponovno. Mesec računa, da ga bodo potrdili, sicer pa se bodo poslužili drugih pravnih sredstev, je napovedal. Konsenz z ostalimi strankami pa "po besedah predsednika Stevanovića je", pravi Mesec.

KOMENTARJI

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Vera in Bog
12. 05. 2026 14.57
Stevan koliko ti je Janša plačal?
Vera in Bog
12. 05. 2026 14.56
Ne vem zakaj ampak zdi se mi da bomo še pogrešal Goloba.
BBcc
12. 05. 2026 15.00
Zelo hitro ja.
Victorinox
12. 05. 2026 14.56
Ha, ha, pravi v pravih resorjih. Noro.
BBcc
12. 05. 2026 14.57
Neuki ljudje ste nam res v pogubo.
Nebodijetreba
12. 05. 2026 14.52
Levico v odbor za izobraževanje?!
BBcc
12. 05. 2026 14.55
Bolje tem kot pa desničarjem nebodi jih treba.
Vera in Bog
12. 05. 2026 14.51
Stevo ti si navaden kmet. Direkt narejen za desnico 🤣🤣
Vera in Bog
12. 05. 2026 14.51
Castrum ti odpadeš, izobraževanje ni zate
Vera in Bog
12. 05. 2026 14.49
Upam da bo Stevo držal Janšo za Jaj*a 🤣🤣🤣
VladaPada
12. 05. 2026 14.47
Vceraj sem na instagramu videl objavo o Sloveniji kako jo hvali ameriski turist in v komentarji tudi ljudje iz drugih drzav pa en napise da ga je v Sloveniji zmotila samo ena stvar in to je da je vsepovsod sreceval ljudi ki kadijo..... in paste to. Najde se en s profilom gozdni joza podpornik svobodnih levakov in fajonk ki napise en cigaret na dan odzene ameracana vstran. Taki poden so scvobodni levaki in fajonke ki samo sramoto delajo Sloviniji Slovenkam in Slovencem odganjajo turiste i n unicujejo vse cesar se dotaknejo. Poden od ljudi. Nobenoih funkcij ampak jih nagnat v gospodarstvo delat in jih zacet kaznovat za skodo ki so jih in jo bodo povzrocali. Skoda je taka da ce jim danes prepoveste delovanje v drzavnih sluzbah in v javnosti skoda nebo sanirana se destletja. Sama sreca je da je Slovenski jezik malo tezje osvojit in da jih noben ne rezume samo kot pravim se na druzbenih omrezjih kazejo v anglescini tujcem svoj primitivizem.
kekec9999
12. 05. 2026 14.45
Stevo je spet nekaj za....
blackwizard
12. 05. 2026 14.40
To ni primerno za levico, ker izvajajo pranje možganov z svojo zgrešeno idelogijo
JApajaDAja
12. 05. 2026 14.30
večina odloča...to vedo vsi v dz.....
Castrum
12. 05. 2026 14.25
Ja, Levici izobraževanje. Da bomo imeli "miljardo" fdvjevcev on peščico naravoslovnih strokovnjakov. Zažo pa smo na lestvicah vedno nižje, začenši z PISA
BBcc
12. 05. 2026 14.33
Pod Janšo pa teologov.
hales
12. 05. 2026 14.39
Tudi vam ne bi škodilo, da bi se kakšnega izobraževanja aktivno udeležili. Prosim, preberite si še enkrat, kaj ste napisali in se samoocenite.
frenk7O7
12. 05. 2026 14.22
Velika večina Slovencev si želi sedaj ,da Zlatan naredi pesem v roku 24 ur in ,da da podporo Niki in gospodu Jenulu in Branimirju Štruklju ,ki se že 30 let bori za delavce.
Amenhotep
12. 05. 2026 14.20
Za okolje zdravje in izobraževanje je prav levica najmanj primerna !
devlon
12. 05. 2026 14.14
Nacisti spet v sedlu
Castrum
12. 05. 2026 14.26
Paktirajo s komunisti od vedno
BBcc
12. 05. 2026 14.44
Castrum res je. Največji komunist Janša kot vedno.
realist9000
12. 05. 2026 14.07
Levica s svojo LGTBBQ+ ideologijo ne spada v izobraževanje. Naj uničijo svoje otroke in ne naših.
blazboss
12. 05. 2026 14.13
levica nima svojih otrok.
hales
12. 05. 2026 14.38
blazbos: čigave pa imajo, če ne svoje?
BBcc
12. 05. 2026 14.58
Njegovi so sosedovi. Pa misli da je pri vseh tako.
brezveze13
12. 05. 2026 14.05
ja mesečar po drogiranju pristaneš na psihiatriji pravi resor si si izbral
peglezn
12. 05. 2026 14.04
Lukec se je navlekel na ministrsko plačo in zdaj rabi bit v najmanj 10 komisijah, da ta manjko pri plači izenači. Za vas, delavce, ki jih nosi v srcu rdečem ;-)
brezveze13
12. 05. 2026 14.04
sedaj je dobol falirani študent resor izobraževanja, mora dokončati kupljeno diplomo
hales
12. 05. 2026 14.36
Kdaj in kje imajo pa proslavo obletnico diplome tisti, ki so jo kupili?
Beila Ciao1
12. 05. 2026 14.02
Še vedno imam upanje ,da Robi pride v pristan.
Ni več Korija.
12. 05. 2026 14.03
Vau dober si.
