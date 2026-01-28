Levici se je pridružila Biserka Marolt Meden

Biserka Marolt Meden, ki bo kandidirala v ljubljanski Šiški, je o vstopu v politiko razmišljala dlje časa. A meni, da ni čas za "ležanje na kavču in kritiziranje", ampak za angažiranje, "da bomo ohranili in okrepili socialno državo, zaustavili privatizacijo in omogočili dostojno življenje vsem in seveda tudi starejšim".

"Verjamem v to, kar je počela Levica in z njo tudi koalicija v tem zadnjem mandatu," je dejala. Zavzemala se bo, da se sistem dolgotrajne oskrbe, ki ima po njenem mnenju izredno dobro postavljene temelje, nadgradi v sodelovanju z vsemi deležniki. Z ministrom za solidarno prihodnost iz vrst Levice Simonom Maljevcem imata po njenih besedah sestavljen seznam, kaj se da na tem področju storiti takoj in kaj v naslednjem mandatu.

Poleg tega se bo zavzemala tudi za omogočanje dostopnosti starejših do družinskega zdravnika, dostop do javnega zdravstva in zdravil za otroke z redkimi boleznimi. Izpostavila je tudi boj proti osamljenosti starejših in pomen medgeneracijskega sodelovanja."Po mesecu dni počitnic imam dovolj energije, časa itak in ker verjamem v dolgotrajno oskrbo, ki mi bo pomagala urejati tudi stvari doma, da bom na voljo stranki," je dejala.