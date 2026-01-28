Naslovnica
Slovenija

Levici se je pridružila Biserka Marolt Meden

Ljubljana, 28. 01. 2026 12.17 pred 1 uro 2 min branja 35

Avtor:
STA
Biserka Marolt Meden

Stranki Levica se je pred parlamentarnimi volitvami pridružila dolgoletna aktivistka na področju starejših, nekdanja predsednica Združenja Srebrna nit Biserka Marolt Meden. V Levici se bo zavzemala za dopolnitev področja dolgotrajne oskrbe, boj proti privatizaciji zdravstva in za človekove pravice, je dejala na novinarski konferenci.

Biserka Marolt Meden, ki bo kandidirala v ljubljanski Šiški, je o vstopu v politiko razmišljala dlje časa. A meni, da ni čas za "ležanje na kavču in kritiziranje", ampak za angažiranje, "da bomo ohranili in okrepili socialno državo, zaustavili privatizacijo in omogočili dostojno življenje vsem in seveda tudi starejšim".

"Verjamem v to, kar je počela Levica in z njo tudi koalicija v tem zadnjem mandatu," je dejala. Zavzemala se bo, da se sistem dolgotrajne oskrbe, ki ima po njenem mnenju izredno dobro postavljene temelje, nadgradi v sodelovanju z vsemi deležniki. Z ministrom za solidarno prihodnost iz vrst Levice Simonom Maljevcem imata po njenih besedah sestavljen seznam, kaj se da na tem področju storiti takoj in kaj v naslednjem mandatu.

Poleg tega se bo zavzemala tudi za omogočanje dostopnosti starejših do družinskega zdravnika, dostop do javnega zdravstva in zdravil za otroke z redkimi boleznimi. Izpostavila je tudi boj proti osamljenosti starejših in pomen medgeneracijskega sodelovanja."Po mesecu dni počitnic imam dovolj energije, časa itak in ker verjamem v dolgotrajno oskrbo, ki mi bo pomagala urejati tudi stvari doma, da bom na voljo stranki," je dejala.

Biserka Marolt Meden in Simon Maljevac
Biserka Marolt Meden in Simon Maljevac
FOTO: Bobo

Marolt Meden se je namreč konec lanskega leta poslovila s funkcije nepoklicne svetovalke za družbene dejavnosti pri predsednici republike Nataši Pirc Musar. Sociologinja, aktivistka in humanitarka, ki je dolga leta zagovarjala pravice otrok, še posebej bolnih, je po dolgoletnem predsedovanju Združenju Srebrna nit ostala članica njegovega izvršnega odbora.

Njeno priključitev stranki sta pozdravila tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko in minister Maljevac. Vrečko je dejala, da delo Marolt Meden v Levici spoštujejo in občudujejo, ter da jim je bila navdih pri njihovem dosedanjem delu in programu.

Maljevac pa bo vesel pomoči pri nadaljnjem razvoju dolgotrajne oskrbe. "Levica še naprej stoji za starejšimi, vidimo jih kot pomembno družbeno skupino, ki jo moramo naslavljati, na ta način našo ekipo za to področje širimo," je dejal.

biserka marolt meden levica volitve 2026

Slovenija brez komentarja na Trumpove žaljive besede

Svoboda za manj stroga pravila za normirance

KOMENTARJI35

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Antena
28. 01. 2026 13.24
Sam še ta model je manjkal. O boga mati
Odgovori
+1
1 0
ježevka123
28. 01. 2026 13.24
Ta gospa sodi bolj med upokojencev, ne med politike.
Odgovori
0 0
dule100
28. 01. 2026 13.24
Sedaj, ko že malo diši po cipresah, bi lahko počwla kaj bolj pametnega!😂
Odgovori
0 0
patriot20
28. 01. 2026 13.22
zgont to na stmetisce
Odgovori
+2
2 0
BožjaPravda
28. 01. 2026 13.21
Obup! Pa kaj ne vidte, da ste se pridužili kriminalni družbi, katera želi uničit Slovenijo????
Odgovori
+1
1 0
Pikopiko
28. 01. 2026 13.20
Vsi kazalci gredo strmo navzdol. Nad vodo nas držijo samo še poraba javnega sektorja na podlagi Kitajskih kreditov. Levičarji so uničili še vsako državo, kjer so se dokopali do oblasti. Še vsako. Tudi levičarji se pazite, tudi za vas bo zmanjkalo če niste vrh elite.
Odgovori
+4
4 0
bossanoga
28. 01. 2026 13.19
Pri 71-tih v politiko???? Kdo je tu nor?
Odgovori
+4
4 0
Raul
28. 01. 2026 13.19
Ma dej uživaj penzijo stara koka,ali pa imaš preveč časa ,da se greš partizane in nemce
Odgovori
+4
4 0
vlahov
28. 01. 2026 13.18
V Davosu je Nika Kolač izkoristila čas za tek na smučeh in aerobiko.
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
28. 01. 2026 13.17
Že ve, kaj počne...
Odgovori
-1
0 1
Kod.
28. 01. 2026 13.07
Lahko pa tudi rečeno,zdaj so sami biseri v levici 😂
Odgovori
+4
4 0
WedontneedmoneyWeneedTIME
28. 01. 2026 13.07
še čokoladica iz 8. marca se pridruži pa bo žur :)
Odgovori
+6
6 0
ZLATKO JAKLIN
28. 01. 2026 13.06
"macolagobec" - ++++++++++ - ampak ta se pa res vsepovsod vmešava, kot Vegeta !
Odgovori
+3
3 0
KatiFafi
28. 01. 2026 13.02
To je pa super, penzionerka ima čas za politično kampanjo, ki itak ne bo prinesla nič. Levica ne bo več videla parlamenta.
Odgovori
+7
7 0
JApajaDAja
28. 01. 2026 12.53
pridobili so le na dvigu povprečja starosti članstva....levi jurišniki pač.....
Odgovori
+11
11 0
Nika iz Davosa.
28. 01. 2026 12.53
Biserka mi veliko pomeni.
Odgovori
-4
0 4
ThorStorm666
28. 01. 2026 12.51
Levica, najhujše zlo v državi
Odgovori
+12
12 0
brezveze13
28. 01. 2026 12.46
ja ta stara koka pa je pridobitev za stranko
Odgovori
+12
13 1
Slovenska pomlad
28. 01. 2026 12.43
Ne vem no...je kdaj vodila pohod po poteh revolucije v Jajce,se je šolala v Kumrovcu,je diplomirala na komunističnem obramboslovju....,kot je to uspelo črnemu Ivanu?
Odgovori
-10
2 12
Kod.
28. 01. 2026 12.40
Lahko bi rekli,v levico prihajajo sami biseri 😂
Odgovori
+16
16 0
An?o
28. 01. 2026 12.44
Sami znalci :D
Odgovori
+5
5 0
macolagobec
28. 01. 2026 12.45
Ja, levica je že davno zapravila svoje "bisere" tako kot Maja v Benčevi pesmi.
Odgovori
+7
8 1
bibaleze
