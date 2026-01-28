Levici se je pridružila Biserka Marolt Meden

Biserka Marolt Meden, ki bo kandidirala v ljubljanski Šiški, je o vstopu v politiko razmišljala dlje časa. A meni, da ni čas za "ležanje na kavču in kritiziranje", ampak za angažiranje, "da bomo ohranili in okrepili socialno državo, zaustavili privatizacijo in omogočili dostojno življenje vsem in seveda tudi starejšim".
"Verjamem v to, kar je počela Levica in z njo tudi koalicija v tem zadnjem mandatu," je dejala. Zavzemala se bo, da se sistem dolgotrajne oskrbe, ki ima po njenem mnenju izredno dobro postavljene temelje, nadgradi v sodelovanju z vsemi deležniki. Z ministrom za solidarno prihodnost iz vrst Levice Simonom Maljevcem imata po njenih besedah sestavljen seznam, kaj se da na tem področju storiti takoj in kaj v naslednjem mandatu.
Poleg tega se bo zavzemala tudi za omogočanje dostopnosti starejših do družinskega zdravnika, dostop do javnega zdravstva in zdravil za otroke z redkimi boleznimi. Izpostavila je tudi boj proti osamljenosti starejših in pomen medgeneracijskega sodelovanja."Po mesecu dni počitnic imam dovolj energije, časa itak in ker verjamem v dolgotrajno oskrbo, ki mi bo pomagala urejati tudi stvari doma, da bom na voljo stranki," je dejala.
Marolt Meden se je namreč konec lanskega leta poslovila s funkcije nepoklicne svetovalke za družbene dejavnosti pri predsednici republike Nataši Pirc Musar. Sociologinja, aktivistka in humanitarka, ki je dolga leta zagovarjala pravice otrok, še posebej bolnih, je po dolgoletnem predsedovanju Združenju Srebrna nit ostala članica njegovega izvršnega odbora.
Njeno priključitev stranki sta pozdravila tudi sokoordinatorica Levice Asta Vrečko in minister Maljevac. Vrečko je dejala, da delo Marolt Meden v Levici spoštujejo in občudujejo, ter da jim je bila navdih pri njihovem dosedanjem delu in programu.
Maljevac pa bo vesel pomoči pri nadaljnjem razvoju dolgotrajne oskrbe. "Levica še naprej stoji za starejšimi, vidimo jih kot pomembno družbeno skupino, ki jo moramo naslavljati, na ta način našo ekipo za to področje širimo," je dejal.
