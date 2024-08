Levinji Čaji se je pridružila Živana, obiskovalci so nad njima navdušeni

V ljubljanskem živalskem vrtu so se razveselili nove pridobitve. Po tem ko je pred štirimi meseci poginil lev Maksimus, je ostala 15-letna levinja Čaja sama. Po novem pa ji družbo dela prav tako 15-letna azijska levinja Živana, ki so jo pripeljali z Madžarske. Po dveh tednih privajanja na novo okolje in spoznavanja, se levinji že družita. Prvič sta skupaj tudi na ogled obiskovalcem, ki so nad njima navdušeni. Ime Živana pa ima tudi poseben pomen.