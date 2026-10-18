Levjesrčni na največjem tekaškem prazniku

Trideseta izvedba Ljubljanskega maratona ni le pomemben mejnik za največji tekaški dogodek v Sloveniji, temveč je jubilejni praznik vseh, ki so zapriseženi teku. V treh desetletjih je maraton povezal več generacij tekačev: od tistih, ki lovijo vrhunske rezultate, do rekreativcev, ki se na štart podajo zaradi lastnega izziva ali želje premakniti svoje meje. Tudi letos je del zgodbe NLB 30. Ljubljanskega maratona tudi zavarovalnica Generali, ki s podporo največjemu tekaškemu dogodku v državi nadaljuje svojo zavezo spodbujanju aktivnega življenjskega sloga, preventive in skrbi za zdravje.

Pri tem ne gre zgolj za podporo enodnevnega dogodka oz. tekaškega konca tedna. V Generaliju skozi vse leto živijo in spodbujajo vrednote, povezane z zdravim načinom življenja, skrbjo za dobro počutje ter vztrajnostjo pri doseganju zastavljenih ciljev. Zato bodo tudi ob jubilejni izvedbi maratona tekačem ob strani stali z vrsto aktivnosti in vsebin, ki prispevajo k večji varnosti, boljši pripravljenosti in tudi učinkovitejšemu okrevanju po napornem teku.

Tekaški partner na vsakem kilometru

Pot proti cilju maratona se ne začne na štartni črti, temveč veliko prej. S treningi, pripravami, odrekanji in številnimi pretečenimi kilometri. Prav zato želi Generali tekačem stati ob strani ne le na dan dogodka, temveč tudi pri skrbi za njihovo varnost in zdravje. Tudi letos so vsem prijavljenim udeležencem omogočili brezplačno nezgodno zavarovanje za čas prireditve, na sejmu Tečem pa so bile obiskovalcem na voljo brezplačne zdravstvene meritve krvnega tlaka, sladkorja in holesterola. Tako so lahko tekači svojo pripravljenost preverili še pred nastopom in se na štart podali mirno in brez skrbi.

Dodatno varnost na trasi polmaratona Generali ZAME bodo zagotavljali tudi posebej usposobljeni tempo tekači, opolnomočeni z znanjem prve pomoči, ki bodo skrbeli za enakomeren tempo in po potrebi pomagali udeležencem na progi.

Ko je cilj dosežen, je čas za okrevanje

Vsak pretečeni kilometer pusti svoj pečat, zato je po maratonu pomembno telesu nameniti tudi čas za regeneracijo. Na Trgu republike bodo tekačem v Generalijevem prostoru na voljo brezplačne regeneracijske masaže, za katere bo skrbela strokovna ekipa fizioterapevtov ambulante Ternas. Z individualno prilagojenimi pristopi bodo pomagali sproščati mišice, zmanjševati napetosti in prispevati k hitrejšemu okrevanju po naporu.

V ospredju ostaja levjesrčnost

Čeprav maraton pogosto povezujemo le z doseženimi rezultati in uvrstitvami, bistvo dogodka ostaja drugje. V pogumu, da sploh stopimo na štart. V vztrajnosti, da nadaljujemo tudi takrat, ko postane težko. In v odločnosti, da ne odnehamo.

Zato bodo tudi letos nagradili najuspešnejšo slovensko tekačico in tekača na polmaratonu Generali ZAME z enoletnim zdravstvenim zavarovanjem Specialisti z asistenco. Tradicionalno pa bodo podelili tudi priznanje za levjesrčno 4. mesto, namenjeno tekačema, ki jima bodo stopničke ušle za las, a bosta kljub temu pokazala izjemno mero vztrajnosti in športnega duha.

Generali na progi tudi s svojo tekaško ekipo

Med udeleženci jubilejnega NLB 30. Ljubljanskega maratona bodo tudi številni zaposleni v Generaliju. Njihova prisotnost na štartu ni naključje, temveč odraz kulture podjetja, ki gibanje, skrb za zdravje in aktivni življenjski slog spodbuja tudi med svojimi sodelavci. Na pot do maratonskega cilja so se pripravljali s pomočjo strokovnih nasvetov, treningov in vsebin, ki so nastale v sodelovanju z atletom in tekaškim trenerjem Žanom Rudolfom. Prav z željo, da bi tekačem pomagali do varnejših, bolj premišljenih in uspešnejših treningov, v Generaliju v okviru pobude Najboljše zavarovanje je tvoje ravnanje skozi vse leto pripravljajo različne vsebine za rekreativne športnike.

V sklopu programa Nasveti strokovnjakov za tek so na voljo priporočila za pripravo na tekmovanja, načrtovanje treningov, preprečevanje poškodb, regeneracijo in ohranjanje motivacije tudi zunaj tekaške sezone. Tako podpora tekačem ni omejena le na maratonski konec tedna, temveč jih spremlja skozi vse leto, na vsakem koraku njihove tekaške poti

Če ste športno aktivni, potem veste, kako hitro se lahko zgodi poškodba – okrevanje pa pogosto traja predolgo. Zato je pomembno, da imate dostop do specialistične obravnave brez daljših čakalnih dob – takrat, ko jo potrebujete. Zavarovanje Specialisti z asistenco vam omogoča, da ob poškodbi hitro pridete do specialistov, diagnoze in zdravljenja. Pri tem pa vam asistenčni center pomaga organizirati celoten potek obravnave. Stroški, ki bi jih sicer morali kriti sami, so v okviru zavarovanja pokriti – od pregledov do operacije in fizioterapije. Tako se lahko hitreje vrnete v aktivno življenje in k aktivnostim, ki jih imate radi. Ob sklenitvi zavarovanja lahko koristite tudi številne ugodnosti: Generali ZAME lojalnostni popust do višine 35 %, ki vam pripada za sklenjena zavarovanja pri nas in se obračuna glede na število zbranih Generali točk; 5 % družinski popust (pri sklenitvi za vsaj še enega družinskega člana); s članstvom v programu prednosti ZAME lahko koristite še Generali ZAME kupon, ki vam v prvem zavarovalnem letu dodatno zagotavlja do 30 % popust, odvisno od števila zbranih Generali točk.

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