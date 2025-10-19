Levjesrčni na vsakem koraku: Generali ZAME na NLB 29. Ljubljanskem maratonu

Ko na zgodnje nedeljsko jutro v oktobru po ljubljanskih ulicah odmeva topot tekaških superg, ko se na enem mestu zberejo rekreativci vseh starosti in sposobnosti – je čas za osrednji slovenski tekaški praznik. Kot diamantni sponzor in imenski sponzor polmaratona Generali ZAME je NLB 29. Ljubljanski maraton podprla tudi zavarovalnica Generali.

Ljubljanski maraton že dolgo ni več le dogodek našega glavnega mesta, temveč nepogrešljiva preizkušnja ter vrhunec sezone za tekače z vseh koncev Slovenije. Vsi seveda upajo na čim boljši rezultat, a so na koncu navdušeni že zaradi celotne izkušnje – zaradi navijaškega naboja ob progi, ljudi, ki so jih srečali in predvsem zaradi občutka, da so premagali izziv, ki so si ga zastavili. Kot partner, ki tekačem stoji ob strani na vsakem koraku njihove poti, NLB 29. Ljubljanski maraton podpira tudi zavarovalnica Generali. S številnimi uporabnimi vsebinami in ugodnostmi prek različnih partnerstev jih k temu spodbuja tudi lojalnostni program Generali ZAME, ki je že tretje leto tudi osrednji pokrovitelj teka na 21 km.

Na štart brez skrbi

V želji, da vsi na štartno črto stopijo varni in brez skrbi, Generali udeležencem vsako leto zagotovi brezplačno nezgodno zavarovanje za čas maratona. Vse so na sejmu Tečem vabili tudi, da opravijo brezplačne zdravstvene meritve (raven holesterola, sladkorja in krvnega tlaka) in se prepričajo, da za nedeljsko preizkušnjo zanje ni ovir. Ker pa je po napornem teku nadvse pomembna tudi pravilna regeneracija, pa jim po opravljeni preizkušnji na Trgu republike v Generalijevem šotoru omogočijo tudi brezplačno masažo (na voljo med 8.30 in 16. uro) za sprostitev mišic in lajšanje bolečin.

Levjesrčnim posebna nagrada

"Kot zagovornik zdravega in odgovornega načina življenja v zavarovalnici Generali podpiramo številne projekte, ki posameznike in širšo skupnost povezujejo skozi gibanje in športne aktivnosti. Ljubljanski maraton je pri tem nekaj posebnega, saj tekačem nudi več kot le tekmovalno preizkušnjo. Kot ponosni sponzor polmaratona Generali ZAME verjamemo, da se odličnost ne skriva zgolj v doseženih rezultatih, temveč tudi v levjesrčnosti – v pogumu, da vztrajaš in se boriš vse do ciljne črte," je o podpori povedala Svetlana Almaš, direktorica marketinga in odnosov z javnostmi v Generali zavarovalnici.

Tako v Generaliju prav posebno nagrado pripravijo za zmagovalko in zmagovalca polmaratona, in sicer brezplačno enoletno zavarovanje Specialisti z asistenco, ki v primeru bolezni ali poškodb omogoča hitrejšo zdravstveno obravnavo. Ker pa zvesto podpirajo tudi vse tiste, ki se srčno borijo, četudi na rezultatski lestvici ne posežejo povsem na vrh, pa podelijo tudi priznanje za levjesrčno 4. mesto (tako v moški kot v ženski kategoriji). S tem želijo motivirati vse, da se vztrajno borijo, ne glede na rezultat.

Če ste športno aktivni, potem veste, kako hitro se lahko zgodi poškodba – okrevanje pa pogosto traja predolgo. Zato je pomembno, da imate dostop do specialistične obravnave brez daljših čakalnih dob – takrat, ko jo potrebujete. Zavarovanje Specialisti z asistenco vam omogoča, da ob poškodbi hitro pridete do specialistov, diagnoze in zdravljenja. Pri tem pa vam asistenčni center pomaga organizirati celoten potek obravnave. Stroški, ki bi jih sicer morali kriti sami, so v okviru zavarovanja pokriti – od pregledov do operacije in fizioterapije. Tako se lahko hitreje vrnete v aktivno življenje in k aktivnostim, ki jih imate radi. Ob sklenitvi zavarovanja lahko koristite tudi številne ugodnosti:

- Generali ZAME lojalnostni popust do višine 35 %, ki vam pripada za sklenjena zavarovanja pri nas in se obračuna glede na število zbranih Generali točk;

- 5 % družinski popust (pri sklenitvi za vsaj še enega družinskega člana); - s članstvom v programu prednosti ZAME lahko koristite še Generali ZAME kupon, ki vam v prvem zavarovalnem letu dodatno zagotavlja do 30 % popust, odvisno od števila zbranih Generali točk.

Kako ostati motiviran?