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Levosredinski trojček si pošilja puščice, bodo pa nadzirali novo oblast

Ljubljana, 03. 06. 2026 16.58 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA N.Š.
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Prvaki dosedanjih vladnih strank menijo, da jih bodo tudi v opoziciji družile nekatere teme in nadzor nove oblasti. O sodelovanju z njo izražajo nekoliko različne poglede. Šefa Svobode Robert Golob in Levice Luka Mesec dvomita v iskrenost namenov o partnerstvu za razvoj, prvak SD Matjaž Han pa je bolj previden, saj da je prehitro govoriti o tem.

DZ bo na četrtkovi seji potrjeval novo ministrsko ekipo, četrto pod vodstvom predsednika SDS Janeza Janše. Prvaki strank Svoboda, SD in Levica, ki se zdaj selijo v opozicijo, presenečenj oziroma zapletov pri tem ne pričakujejo.

Na glasovanju o mandatarju je sicer presenetil 51. glas Janši, ki je sodeč po seštevku glasov preostalih strank, ki so mu napovedale podporo, prišel od enega izmed poslancev nove opozicije. Predsednik Svobode Golob in sokoordinator Levice Mesec sta na današnji novinarski konferenci po zadnji seji odhajajoče vlade znova zatrdila, da ta glas zagotovo ni prišel iz njunih strank. "Za vse ostalo pa boste morali vprašati koga drugega," je na to temo še pristavil Golob.

Predsednik SD Matjaž Han pa je v ločeni izjavi za medije vrnil žogico, češ da je navajen raznih spinov, a da ve, da ta glas ni prišel iz SD. V tem trenutku pa sicer to ocenjuje kot "relativno nepomembno". Opozoril je še, da njihove stranke ne gre podcenjevati, saj v stranki nimajo nikogar, ki bi kadarkoli dal glas Janši. "Nekatere druge stranke pa imajo kandidate in poslance, ki so že delali z in glasovali za Janeza Janšo," se je obregnil Han.

Ne glede na nekaj puščic, ki so jih prvaki vseh treh strank levosredinskega trojčka danes usmerili drug proti drugemu, pa priznavajo, da jih bodo tako še naprej družile nekatere skupne teme.

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Vodja nove vladne koalicije Janša pa je že napovedal, da bodo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. A komentarji šefov strank odhajajoče vlade na to so nekoliko različni.

Golob in Mesec sta danes izrazila dvom v možnost tovrstnega sodelovanja. Kot je dejal odhajajoči premier, ne verjamejo v iskrenost takšnih namenov. Verjamejo namreč samo v dejanja nove koalicije, ki se kažejo tudi v zakonskih predlogih. Izmed doslej vloženih pa ni noben takšen, da bi ga lahko podpirali, je dejal Golob.

Mesec pa kot osrednjo težavo vidi zlasti pri razumevanju smeri razvoja in kaj ta sploh pomeni. Če so po njegovem mnenju sami pokazali, da lahko socialna država in gospodarski razvoj hodita z roko v roki, je po drugi strani razvoj, v katerega verjame prihodnja koalicija, drugačen. "Prepuščanje javnega zdravstva zasebnikom, prepuščanje stanovanj tistim, ki jih oddajo preko Airbnb, ukinjanje oziroma izrivanje sindikatov iz socialnega dialoga, to so samo prve poteze in v tak razvoj mi ne verjamemo," je poudaril.

Bolj previden pa je bil pri komentiranju možnosti ponujenega sodelovanja Han. Kot je dejal, ne ve, kaj napoveduje prvak SDS, zato je o tem, "kaj bo, ko bo, če bo", prehitro govoriti. "Veste, da je naša stranka zelo demokratična, takšne stvari se morajo, če bi do njih prišlo, sprejemati na sejah organov stranke," je navedel.

V vseh treh strankah pa sicer pričakujejo, da bodo moči v opoziciji zagotovo združevali tudi pri gledanju pod prste novi vladni koaliciji.

Golob je ob tem izpostavil, da je treba biti iskren do volivcev. Trenutna koalicija ima s podporo Resnice stabilno večino,je spomnil. "Ne moremo pričakovati čudežev, kar pa ne pomeni, da ne bomo na vsako njihovo dejanje, ki bo šlo v škodo Slovenije, ne samo opozarjali, ampak naredili vse, da ga preprečimo," je zagotovil. Obenem je napovedal, da bodo zelo aktivna opozicija, med drugim s pobudami za ustavne presoje in predlogi za referendumsko odločanje, saj je po njegovem videnju potencial opozicije zlasti v neposrednem nagovarjanju ljudi.

Kot je pristavil Mesec, med vsemi tremi strankami kljub različnosti obstaja usklajenost na ravni vrednot.

Han pa je medtem izpostavil, da bodo v opoziciji kot tri samostojne stranke, verjame pa, da jih bodo združile posamezne vsebine. "Verjetno pa ne bomo imeli zmeraj enakih pogledov," je ocenil. Kot je napovedal, bo SD konstruktivna opozicija, dobre predloge bodo podpirali, na slabe in nedemokratične pa glasno opozarjali.

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