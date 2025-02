Lex Jaklič ali urejanje sivega področja, ki trenutno velja za ustavne sodnike?

Razprava, ki je na zadnjih dveh sejah odbora za pravosodje prerasla vsebinsko in postregla s številnimi opomini, prekinitvami in celo hudimi obtožbami. Opoziciji je za zdaj uspelo preprečiti odločanje o noveli, ki jo je predlagala predsednica Državnega zbora in sledi primeru ustavnega sodnika Klemna Jakliča. Ta je v času opravljanja funkcije ustavnega sodnika pet let imel tudi popoldanski status samostojnega podjetnika, čeprav je ustavnim sodnikom prepovedana pridobitna dejavnost. Zakondajno-pravna služba parlamenta je predlog Gibanja Svoboda označila kot sporen z ustavnopravnega vidika, a ni se zataknilo le pri tem.