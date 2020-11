LG-jeve toplotne črpalke za vrhunsko učinkovitost gretja z obnovljivim virom energije

V primerjavi z gretjem na plin pri vgradnji toplotne črpalke zrak/voda nista potrebna drag plinski priključek in dimnik, s čimer se pomembno zniža strošek namestitve sistema gretja v hiši ali stanovanju. Pri varovanju narave in okolja se LG-jeva proaktivnost kaže tudi v uporabi plina R32, ki je skladen s strogimi evropskimi pravili o F-plinih in predstavlja ekološko bolj sprejemljivo alternativo še vedno razširjenemu sredstvu R410A. R32 ima potencial svetovnega segrevanja (GWP) 675, kar je 70 odstotkov manj kot pri plinu R410A. LG-jeve toplotne črpalke prav tako dopolnjujejo LG-jev pametni dom, v katerem so vsi hišni aparati povezani prek aplikacije ThinQ. Aplikacija omogoča upravljanje in nadzor LG-jevih pametnih naprav, kjerkoli se nahajate.

Glede na potrebe in zmožnosti se lahko uporabniki odločijo za različico monoblock (zgolj zunanja enota) ali deljeno različico z notranjo in zunanjo enoto.

»Vsako sezono strateško širimo svojo linijo črpalk zrak/voda z novimi, energetsko visokoučinkovitimi rešitvami, ki so prilagojene zahtevam uporabnikov in regulatorjev. Veseli nas, da vse več potrošnikov pa tudi organizacij ceni ta alternativni sistem gretja, s katerim občutno prihranijo in zmanjšajo svoj vpliv na okolje,« je povedal Luka Simončič, vodja prodaje LG-jevih izdelkov in rešitev za ogrevanje in klimatizacijo v Sloveniji.

LG je to sezono razširil svojo linijo črpalk zrak/voda z modeloma Therma V R32 Silent Monobloc in LG Therma V R32 IWT z integriranim rezervoarjem za toplo vodo. Več podrobnosti o drugih modelih je na voljo na: https://www.lgemk-promotions.com/thermav-promotion-slovenia-2020/.

Therma V R32 Silent Monobloc

Therma V R32 Silent Monobloc je naprednejša različica predhodno predstavljene rešitve monoblock oziroma sistema, ki v eni enoti združuje tako zunanjo kot notranjo enoto. Pri tej rešitvi ni potrebna plinska inštalacija, saj se ena samostojna enota postavi zunaj in poveže samo s cevmi za vodo. Prav tako nista potrebni kotlovnica ter vgradnja priključka za plin ali dimnik, kar poenostavi in skrajša vgradnjo in prihrani prostor. Črpalke so med delovanjem pogosto glasne, zaradi česar je njihova uporaba omejena s predpisi v gosto naseljenih področjih. LG je rešil ta problem, saj je model Therma V R32 Silent Monobloc ne samo energetsko bolj učinkovit kot predhodni model, temveč s tihim načinom delovanja (Silent Mode) znižuje hrup na zgolj 32 dB pri oddaljenosti 5 metrov. Za primerjavo: povprečen hrup v knjižnici je 40 dB.

Kombinacija okolju prijaznega plina R32 in naprednega LG-jevega kompresorja R1 posrbi za odličen koeficient sezonske učinkovitosti (SCOP) 4,68, prihranek energije pa potrjuje energetski razred A+++. Ob prihrankih in učinkovitosti Therma V R32 Silent Monobloc nudi še praktično upravljanje in uporabo. Uporabnikom je za podatke o porabi energije, nastavitve delovanja in želene temperature na voljo 4,3-palčni barvni zaslon LCD, ki se namesti v hiši. Prav tako je mogoče skoraj vse funkcije črpalke upravljati kjerkoli prek brezplačne aplikacije LG ThinQ za mobilne naprave.